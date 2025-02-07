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美財長：川普聚焦10年期美國公債殖利率 沒呼籲Fed降息

編譯黃淑玲、季晶晶／綜合外電
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美國財政部長貝森特5日接受福斯商業新聞專訪。（美聯社）
美國財政部長貝森特5日接受福斯商業新聞專訪。（美聯社）

美國財政部長貝森特表示，川普執政團隊在借貸成本方面的焦點，是放在10年期美國公債殖利率，而非聯準會（Fed）的基準短期利率。

貝森特在福斯商業新聞於5日釋出的訪談中，被問到總統川普是否希望降息時回答，「他（川普）和我聚焦在10年期公債」；「他並沒有呼籲Fed降息」。

貝森特重申自己的觀點，認為擴大能源供給，就能讓通膨下降。以工薪階級的美國人而言，「能源是對長期通膨預期最確定的指標之一」；所以，如果我們能把汽油的價格降回來，把暖氣用油的價格降回來，消費者不僅省下錢，也會對未來轉為樂觀，如此將能幫助他們從近年的高通膨中復原。

對於聯準會，貝森特指出，「我只會在Fed做了什麼決策之後，才去談論；而不是我認為他們從現在起應該怎麼做」。

他提到，Fed「大降息」（指去年9月降息2碼）之後，10年期美債殖利率反而一路走升。聯準會的基準利率，是貨幣市場的關鍵參考；10年期美債殖利率則是30年房貸利率等多個主要貸款利率的基準。

上周聯準會維持利率不變，維持基準利率目標區間在4.25%至4.50%，不過，川普隨後就在社群平台上怒批聯準會「未能停止他們所製造的問題」。

不過川普沒像第一任時那樣，對Fed公開施壓，在Fed決策利率結束後幾天還說，Fed利率按兵不動的決定是正確的，他對聯準會的決定「並不意外」。但他1月以視訊對在達沃斯舉行的世界經濟論壇（WEF）演說時卻是這麼說：「利率馬上降下去」。Fed主席鮑爾多次強調，Fed獨立性不受川普新政府的影響。

貝森特說，川普相信，能源價格降下來，再加上政府準備擴大減稅、放寬法令，「屆時自然不必擔心利率，也不必擔心美元」。

殖利率 川普 聯準會

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