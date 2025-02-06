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Uber得益自駕車商機 Q4同比成長20% 但財測相對疲弱

財經新聞組／綜合報導

Uber公布第4季業績，其收入超出分析師預期，但提出疲軟的財測。

Uber第4季營收較去年同期的99億元成長20%至119.6億元。淨利為69億元，合每股3.21元，高於去年同期的14億元和每股66分。Uber表示，其淨利包括來自稅收估值釋放的64億元收益，以及得益於股權投資重估收益的5.56億元稅前收益。

根據StreetAccount，該公司當季總預訂額為442億元，高於分析師預期的434.9億元。第4季調整後息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)為18.4億元，年增44%，與StreetAccount分析師預期的18.4億元一致。

Uber表示，第1季預訂量預計將在420至435億元之間，而StreetAccount預計為435.1億元。預計調整後EBITDA為17.9至18.9億元，而分析師預期為18.5億元。

Uber執行長柯斯洛沙西 (Dara Khosrowshahi)表示：「我們的業績得益於在許多優先事項上的快速創新和執行，其中包括自駕車帶來的巨大機會。」「我們以明顯的優勢進入2025年，並將繼續堅持不懈地推進我們的長期戰略。」

Uber也宣布與Alphabet旗下Waymo 合作在德州奧斯汀推出自駕計程車服務。從5日開始，該市客戶可以打開Uber應用程式並加入「興趣清單」，以增加與Waymo配對的機會。

自駕車 Waymo 德州

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