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「投資人看透貿戰喧鬧」 策略師：關稅無礙股市多頭

財經新聞組／綜合報導
關稅引發的風波並未影響美股的多頭走勢，獲利才是市場關注焦點。（歐新社）
關稅引發的風波並未影響美股的多頭走勢，獲利才是市場關注焦點。（歐新社）

過去一周川普總統的關稅計畫一直是投資人關注的焦點，引發不少焦慮，有時甚至導致市場波動。

但拋開這些喧鬧的新聞頭條後，股市已顯示出一些走強的跡象，這為股票策略師提供了充分的理由相信股市上漲的走勢依然沒有減弱。

自從1月27日DeepSeek引發市場AI拋售以來，史坦普500指數上漲約0.3%。雖然出現一些急跌走勢，特別是在盤前交易中，但在關稅猜測猖獗的1月31日和2月3日，史指下跌不到1%。

DataTrek聯合創辦人柯拉斯(Nicholas Colas)在給客戶的報告中指出，過去10年史指的每日平均波動幅度在1.1%左右，顯示近期市場的損失並不異常。

波動性也是如此。芝加哥期權交易所(CBOE)波動率指數(VIX)在過去一周內一度上漲，但收盤從未突破19.5這個代表市場波動性正在顯著增加的關鍵水平。

柯拉斯指出：「投資人基本上看透了令人擔憂的貿易戰新聞，這是完全可以理解的。」「川普總統在第一任期內將關稅作為政策工具，並在2024年競選期間以此作為宣傳工具。因此，他現在的行動並不令人意外。」

他補充說，只要市場走勢或關稅對經濟的潛在負面影響沒有發生重大變化，就算存在貿易戰的擔憂，他的團隊「仍將看好美股」。

雖然有關關稅、通膨和貨幣政策總體路徑的噪音繼續主導討論，但強勁的獲利趨勢仍然是華爾街策略師對市場前景保持樂觀的因素之一。

截至31日，史指第4季獲利年增13.2%，是3年來最快的成長率。根據FactSet數據，這高於12月31日預期的11.8%的成長水準。

分析師對未來獲利成長軌跡依然充滿信心。德意志銀行首席全球策略師查達(Binky Chadha)在給客戶的報告中指出，本季這個時候通常獲利預期通常會下修1.3%；但如今卻僅削減了0.6%。

關稅 投資 川普

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