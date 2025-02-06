美股最錢線／科技股「逢低買進」策略再次流行

川普第二總統任期開始不到3周，兩次股市衝擊就讓科技投資 人熟悉的策略「逢低買進」再次流行起來。

2日晚間的關稅擔憂引發最新一輪暴跌，導致小型股期貨隔夜下跌4%，但到4日收盤時幾乎收復了所有失地。

不過才一周前，對中國新興企業DeepSeek等廉價人工智慧(AI)的「擔憂」導致晶片股暴跌，其中AI典型代表輝達 (Nvidia)領跌。

在這兩種情況下，投資者不僅逢低買入，而且許多人還以最積極的方式買入：利用槓桿。

輝達股價在1月27日下跌17%，是2020年初新冠疫情 最嚴重時期以來的最大跌幅。

然而，Strategas ETF Research的ETF策略師索恩(Todd Sohn)在給客戶的報告中寫道，GraniteShares 2x Long NVDA ETF上周就吸引了16億元流入。該產品反映兩倍輝達股價的每日漲跌，這意味著27日輝達17%的損失在槓桿產品中被誇大到34%。

索恩表示：「這反映出科技股仍然存在『逢低買入』的心態。」

根據Vanda Research資料，在輝達跌到最深的時候，散戶向市場注入現金的速度達到11月選舉以來的最高水平。

Vanda透過衡量2個交易日內的ETF和單一股票流量得出：「散戶向美國金融市場注入約42.5億元新資本。」

這種「逢低買進」的心態並不新鮮，但幾乎成為一種條件反射。從量化寬鬆推動的全球金融危機復甦到新冠疫情反彈，多年的寬鬆貨幣政策和快速反彈造就了一代交易者。

這種心態很可能很快就會再次受到考驗。今年以來，市場對事件風險非常敏感，正如DeepSeek和關稅發展所顯示的那樣。在川普總統任期的第一年，股市已經陷入季節性波動，即使在較為平靜的時期，這種波動也容易引發波動。考慮到影響市場的眾多頭條新聞，即使是最樂觀的策略師也承認未來將會出現動盪。