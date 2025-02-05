我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國務院：巴拿馬同意不收美政府船隻通行費

一代粵語片笑匠殞落 李小龍堂姊夫俞明過世

財長：川普看重的是10年期公債殖利率 非促Fed降息

編譯黃淑玲／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
財政部長貝森特5日接受福斯商業新聞專訪。 (美聯社)
財政部長貝森特5日接受福斯商業新聞專訪。 (美聯社)

財政部長貝森特周三（5日）表示，川普行政團隊要把借貸成本壓低的焦點是放在10年期美國公債殖利率，而不是聯準會（Fed）短期的基準利率。

貝森特在福斯商業新聞的訪談中，被問到總統川普是否要降息時，貝森特回答，「他（川普）和我聚焦在10年期公債」；「他並沒有呼籲Fed降息」。

貝森特重申自己的觀點，認為開拓能源的供給，就能令通膨下降。以工薪階級的美國人而言，他說，「能源是對長期通膨預期最確定的指標之一」。「所以，如果我們能把汽車的價格降回來，把暖氣用油的價格降回來，消費者不僅省下錢，也對未來轉為樂觀」。如此，將能幫助他們從近年的高通膨中復原。

對於聯準會，貝森特指出，「我只會在Fed做了什麼決策之後，才去談論；而不是去說，我認為他們從現在起應該怎麼做」。

他提到，Fed「大降息」（指去年9月的50個基點降息）之後，10年期美債殖利率攀高。

美國聯準的短期基準利率，是貨幣市場的關鍵參考；10年期美債殖利率則是30年房貸利率和其他多個主要借貸利率的基準。

上周聯準會維持利率不變後，川普在社群平台上怒批聯準會對於物價高漲「未能停止他們所製造的問題」。不過川普沒像第一任時那樣，對Fed公開施壓。

貝森特說，川普總統相信，能源價格降下來，再加上政府準備擴大減稅、放寬法令，「屆時自然不必擔心利率，也不必擔心美元」。

針對外界關切馬斯克領導的政府效率部（DOGE）是否能進入財政部重要的支付系統，貝森特再次強調，「我們的支付系統沒有被碰觸到」，DOGE人員不能夠決定停止任何付款。目前是在研究檢討，如何讓付款的去向更負責任、更精確、更能追蹤。

川普 降息

上一則

擺脫DeepSeek陰影 四利多讓NVIDIA大漲

延伸閱讀

美接管加薩 中東怎能和解

美接管加薩 中東怎能和解
川普提接管加薩引反彈 前以國官員逆風：阿拉伯國家最終恐暗中支持

川普提接管加薩引反彈 前以國官員逆風：阿拉伯國家最終恐暗中支持
「應避種族清洗」 川普稱擬接管加薩走廊 聯合國說話了

「應避種族清洗」 川普稱擬接管加薩走廊 聯合國說話了
川普取消「出生公民權」又一法官以「違憲」擋下

川普取消「出生公民權」又一法官以「違憲」擋下

熱門新聞

多個對沖基金已下了數十億元賭注，押注川普總統任內將導致美國股市大崩盤。圖為華爾街證券所。(美聯社)

關稅戰開打 對沖基金紛紛押注美股大崩盤

2025-02-01 20:50
美國科技公司OpenAI指控中國新創DeepSeek盜用其模型進行開發。(路透)

AI界因果報應？OpenAI控DeepSeek盜數據 反被酸偷網路內容「活該」

2025-01-29 21:01
中國新創公司DeepSeek號稱以560萬美元打造的人工智慧（AI）模型震驚全球，嚇得美國科技股市值一度蒸發1兆美元，AI頭號概念股輝達（Nvidia）周一股價崩跌。但專家認為市場誤解DeepSeek現象，對輝達其實是福不是禍。（路透）

DeepSeek重挫Nvidia股價 科技大咖解答：市場誤會了

2025-02-01 11:06
塔雷伯警告，輝達股價可能腰斬。（路透）

NVIDIA崩跌只是開始？黑天鵝作者示警「可能腰斬」

2025-01-28 11:28
Toto生產可用於半導體製造設備的靜電吸盤，成為帶動該公司營收成長的推手。此為示意圖，並非Toto馬桶。美聯社

看看這家衛浴品牌如何撈過界 跨足晶片製造還意外做得很好

2025-02-04 13:09
中國新創公司深度求索（DeepSeek）。路透

科技大亨質疑DeepSeek說法 批美媒輕信中國宣傳

2025-01-30 17:16

超人氣

更多 >
帶大S回家了 具俊曄砸百萬台幣包機 1小時要價36萬

帶大S回家了 具俊曄砸百萬台幣包機 1小時要價36萬
政策大轉彎 美國郵政將繼續接收中國與香港包裹

政策大轉彎 美國郵政將繼續接收中國與香港包裹
川普最強硬手段對付加墨格陵蘭巴拿馬 而非中國

川普最強硬手段對付加墨格陵蘭巴拿馬 而非中國
大S骨灰回台 張蘭邀功「汪小菲包機解決」遭全網砲轟

大S骨灰回台 張蘭邀功「汪小菲包機解決」遭全網砲轟
一洲焦點／川普2周遠超拜登4年、美中必然脫鉤

一洲焦點／川普2周遠超拜登4年、美中必然脫鉤