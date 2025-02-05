財長：川普看重的是10年期公債殖利率 非促Fed降息

財政部長貝森特5日接受福斯商業新聞專訪。 (美聯社)

財政部長貝森特周三（5日）表示，川普 行政團隊要把借貸成本壓低的焦點是放在10年期美國公債殖利率，而不是聯準會（Fed）短期的基準利率。

貝森特在福斯商業新聞的訪談中，被問到總統川普是否要降息 時，貝森特回答，「他（川普）和我聚焦在10年期公債」；「他並沒有呼籲Fed降息」。

貝森特重申自己的觀點，認為開拓能源的供給，就能令通膨下降。以工薪階級的美國人而言，他說，「能源是對長期通膨預期最確定的指標之一」。「所以，如果我們能把汽車的價格降回來，把暖氣用油的價格降回來，消費者不僅省下錢，也對未來轉為樂觀」。如此，將能幫助他們從近年的高通膨中復原。

對於聯準會，貝森特指出，「我只會在Fed做了什麼決策之後，才去談論；而不是去說，我認為他們從現在起應該怎麼做」。

他提到，Fed「大降息」（指去年9月的50個基點降息）之後，10年期美債殖利率攀高。

美國聯準的短期基準利率，是貨幣市場的關鍵參考；10年期美債殖利率則是30年房貸利率和其他多個主要借貸利率的基準。

上周聯準會維持利率不變後，川普在社群平台上怒批聯準會對於物價高漲「未能停止他們所製造的問題」。不過川普沒像第一任時那樣，對Fed公開施壓。

貝森特說，川普總統相信，能源價格降下來，再加上政府準備擴大減稅、放寬法令，「屆時自然不必擔心利率，也不必擔心美元」。

針對外界關切馬斯克領導的政府效率部（DOGE）是否能進入財政部重要的支付系統，貝森特再次強調，「我們的支付系統沒有被碰觸到」，DOGE人員不能夠決定停止任何付款。目前是在研究檢討，如何讓付款的去向更負責任、更精確、更能追蹤。