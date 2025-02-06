諾和諾德上季減肥藥需求飆

諾和諾德第4季淨利優於預期，因其Wegovy減肥藥物的需求飆升，但預測2025年銷售將略有放緩。這家丹麥製藥巨頭第4季淨利年增29%至282.3億丹麥克朗、約39.8億美元，高於預期的260.9億丹麥克朗。全年淨利成長21%至1009.9億丹麥克朗，也超過991.4億丹麥克朗的預期。第4季Wegovy銷售額年增107%達到198.7億丹麥克朗，略低於Factset分析師預測的200.2億丹麥克朗。預測2025年銷售成長將放緩至16%至24%間，低於2024年18%至26%的預測值。

大摩估Fed今年降息 25基點

摩根史坦利加入巴克萊和麥格理陣營，一起預測聯準會今年將只降息25個基點，理由是川普總統的關稅 政策存在不確定性。大摩先前預計3月和6月各降息一次，每次25個基點。高盛和富國銀行繼續預計今年將降息兩次。預計川普總統的關稅政策將推高通膨，並將給聯準會控制持續通膨壓力帶來更大壓力。大摩分析師在報告中寫道：「以比預想更快的速度徵收關稅，可能意味著通貨緊縮在更高的通膨速度下停止，從而阻止任何短期降息途徑。」

利率 6周新低 房貸需求不振

即使有更多房源待售，但購屋族仍然認為沒有理由搶進至關重要的春季房市。美國抵押貸款銀行家協會(MBA)經季節性調整的指數顯示，上周購屋房貸申請較前周下降4%。與去年同期相比需求持平。符合貸款資格的30年期固定利率房貸平均合約利率從7.02%降至6.97%，為6周來最低水平，比去年同期低了17個基點。房貸再融資申請對利率小幅下降做出回應，較前周增加了12%，較去年同期增加17%。

消費者需求降 哈雷財測悲觀

哈雷戴維森預測2025年獲利和摩托車收入將持平或下降5%，因為該公司感受到消費者減少高價購買的壓力。根據LSEG彙編的數據，分析師預計2025年摩托車收入將成長1.5%。哈雷機車的北美最大市場零售額在第4季下降13%，該公司表示，利率上升和非核心摩托車銷售下降帶來了持續的壓力。疫情爆發以來，休閒車的需求下降，而頑固的通膨和高昂的借貸成本迫使資金緊張的美國人優先考慮必需品而不是奢侈品。