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受惠軟體事業強勁表現 IBM樂觀長期銷售成長

編譯黃淑玲／綜合外電
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IBM的軟體事業強勁，帶動公司營收成長。 路透
IBM的軟體事業強勁，帶動公司營收成長。 路透

IBM周二（4日）基於軟體事業的拓展，對長期營收成長提出樂觀展望。IBM股價收盤上漲1.43%，報264.46美元，位於歷史高點。

IBM財務長卡瓦諾（Jim Kavanaugh）說，IBM未來幾年的年度銷售成長率會增加到5%以上，他未明確給出是多少年。而分析師的預估是，在匯率不變的情況下，2026與2027會計年度的年度銷售成長率大約都會在4%左右。

IBM已經由傳統的電腦公司，轉型為側重軟體與服務的公司，並且經由併購不斷擴大公司所能提供的產品。例如，去年4月提議併購Hashicorp；2023年以46億美元買下Apptio等。

IBM股價現在漲至歷史高點，最大助力是上月30日單日大漲13%，當時IBM的業績由軟體事業領軍，不僅交出強勁的上季財報，也預期2025年營收在匯率不變下將至少增加5%。

卡瓦諾表示，軟體事業部門長期營收年成長率，將在10%左右，分析師的預期則是，直到2027年，年成長率在7%至9%。基礎建設部門的營收年成長率，卡瓦諾說，將有1%至3%；未來十年的稍晚時候，可望看到來自量子運算的營收。

最近幾季陷於苦戰的諮詢顧問部門，卡瓦諾也樂觀將因為生成式AI帶動的轉型，再現成長。

彭博分析師指出，以IBM軟體事業的強勁表現，周二發布的銷售展望似乎太謹慎，不過諮詢部門短期內恐怕難有反彈。

IBM 匯率 量子運算

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