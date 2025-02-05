美股最錢線／關稅不確定性 恐成常態

2025年的川普關稅 政策不確定性可能成為常態。分析師警告，「關稅消息的層出不窮」可能會在今年大部分時間繼續衝擊市場，全球市場這種拒絕接受川普「玩真的」態度，可能會讓投資 人在未來幾個月受到市場更混亂走勢的影響。

全球市場的「雲霄飛車」式震盪，向投資者傳達了一條明確的訊息：繫好安全帶，2025年註定坎坷顛簸。

川普周末簽署行政令，宣布對墨西哥和加拿大加徵關稅，導致3日全球股市集體下挫、美元飆升。關稅原定4日生效，但隨後白宮與加墨兩國達成30天關稅暫緩協議，市場短暫收復部分跌幅。

BCA Research首席策略師帕皮克(Marko Papic)表示，「今天是未來行情的一個縮影。」「期指大跌，讓每個人都驚慌失措，但在交易日結束時，市場很可能會上漲。」

投資人應該把已經發生的事情考慮進去，並將其作為今年的參考依據。

川普關稅政策頻頻生變，野村資本管理公司跨資產策略主管羅伊(Matt Rowe)指出，當前市場的核心困境在於「無人能清楚預判川普的政策邊界」。川普已暗示可能對歐盟、英國等盟友加徵關稅，甚至有傳聞稱「全面關稅」已被納入議程。

羅伊認為，川普應該會堅持到底，並在一段時間內維持關稅。因為川普頻頻發表關於減少貿易逆差和讓更多製造業回流美國的言論，因他的貿易措施應該不會就此止步。

不過，許多投資人仍將川普的關稅威脅視為談判籌碼。帕皮克表示，他認為川普正在爭取透過談判解決問題。高盛首席經濟學家哈祖斯(Jan Hatzius)預測，川普關稅政策「可能是短期的」。就連美國國家經濟委員會主任哈塞特(Kevin Hassett)也表示，加拿大政府誤解了川普關稅的目的。（財經新聞組）