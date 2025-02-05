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財經簡訊

財經新聞組／整理

Spotify估本季獲利超出預期

由於用戶數量穩定成長、價格上漲以及成本削減舉措，瑞典音訊串流媒體巨頭Spotify預測第1季獲利將高於市場預期。根據LSEG彙編的數據，該公司預計本季營業收入為5.48億歐元，高於分析師平均預期的4.506億歐元。該公司去年 6 月提高服務價格，並嚴格控制成本，包括加強行銷力道以提高利潤率。該公司預測第1季每月活躍用戶數(MAU)為6.78億，與預期的6.794億一致。該公司預計將增加約200萬高級訂閱用戶，使訂閱用戶總數達到2.65億，高於Visible Alpha估計的2.632億。

百事北美飲料零食需求下降

百事公司上季業績好壞參半，因為北美對其零食和飲料的需求下降。該公司第4季淨利為15.2億元，合每股1.11元，高於去年同期的13億元或每股94分。不包括重組、減損費用和其他項目，這家食品和飲料公司的每股收益為1.96元。淨銷售額下降0.2%至277.8億元。上季北美公司銷量下降3%。由於連續幾年食品價格和利率上漲，消費者一直在關注食品雜貨預算。北美飲料部門上季銷量下降3%。

馬拉松石油上季獲利超預期

美國最大煉油商馬拉松石油公司第4季利潤超過預期，因為其中游和再生柴油部門的強勁表現抵消了煉油利潤率的下滑。該煉油商的中游部門本季調整後核心利潤為17.1億元，而去年同期為15.7億元，主要受益於其最近收購的尤蒂卡和二疊紀盆地資產的增值貢獻。該公司的MPLX部門去年以6.25億元的價格從管線營運商Summit Midstream Partners手中收購了尤蒂卡資產。然而，該公司本季煉油和行銷利潤率下降至每桶12.93元，而去年同期為每桶17.81元。

雅詩蘭黛看壞財測 裁員7000

雅詩蘭黛預測第3季獲利將遠低於預期，理由是南韓和中國等機場和旅遊目的地的需求持續疲軟；同時也擴大重組計劃，包括裁員多達7000人。該公司將承擔12至16億元的重組和其他費用，並預計到2026財年末將淨裁員5800至7000人；這是該化妝品巨頭恢復銷售成長、並在未來幾年恢復穩健的兩位數調整後營業利潤率的計劃之一。雅詩蘭黛預計第3季調整後每股獲利將介於24至34分之間，低於分析師預期的每股63分。

利潤 裁員 石油

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