新冠藥熱銷+成本削減 輝瑞Q4淨利超預期 年底前可省45億

疫情再起，帶動輝瑞新冠系列產品營收。（路透）

輝瑞 第4季獲利和營收超過預期，因為新冠產品銷量超出預期，且其整體成本削減措施取得成效。

該公司表示，透過其成本削減計畫，預計2025年底前可實現約45億元的整體淨成本節約。

該公司第4季淨利為4.1億元，合每股7分。去年同期為淨虧損33.7億元，或每股虧損60分。

剔除重組費用和與無形資產相關的成本等某些項目，該公司本季每股獲利63分。

輝瑞第4季營收為177.6億元，較去年同期成長22%。

該公司重申去年12月提出的2025年全年財測，預計銷售額將達到610至640億元，其新冠產品的表現將與2024年類似。但輝瑞特別強調《通膨削減法案》的醫療保險 (Medicare)改變將使銷售額損失10億美元。

剔除一次性項目，該公司預計2025年每股獲利將在2.8至3元之間。

輝瑞第4季業績超出預期，部分原因是其新冠產品的需求高於預期。

其抗病毒藥物Paxlovid本季銷售額為7.27億元，高於去年同期的損失31億元。但去年同季是由於美國政府計畫退還約650萬劑Paxlovid，因此出現了營收逆轉。

輝瑞表示，成長主要得益於強勁的需求，尤其是美國最近一波新冠疫情期間的需求，以及根據合約一次性向聯邦政府交付100萬個療程的Paxlovid。StreetAccount分析師預計該藥的銷售額將達到6.307億元。

該公司的新冠疫苗 收入為34億元，較去年同期下降20億元。輝瑞表示，銷售量下降的主因是全球新冠疫苗接種數量減少，以及合約劑量減少。

StreetAccount分析師預計該疫苗的銷售額將達到30億元。

輝瑞表示，不包括新冠產品，第4季營收成長12%，得益於Seagen獲得批准的抗癌產品。這些藥物本季帶入9.15億元的收入，而2023年第4季的銷售額僅有1.32億元。