我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普：應將重罪犯流放到國外監獄 省錢又嚇人

關稅戰 美國郵局暫停收中國、香港包裹

新冠藥熱銷+成本削減 輝瑞Q4淨利超預期 年底前可省45億

財經新聞組／綜合報導
疫情再起，帶動輝瑞新冠系列產品營收。（路透）
疫情再起，帶動輝瑞新冠系列產品營收。（路透）

輝瑞第4季獲利和營收超過預期，因為新冠產品銷量超出預期，且其整體成本削減措施取得成效。

該公司表示，透過其成本削減計畫，預計2025年底前可實現約45億元的整體淨成本節約。

該公司第4季淨利為4.1億元，合每股7分。去年同期為淨虧損33.7億元，或每股虧損60分。

剔除重組費用和與無形資產相關的成本等某些項目，該公司本季每股獲利63分。

輝瑞第4季營收為177.6億元，較去年同期成長22%。

該公司重申去年12月提出的2025年全年財測，預計銷售額將達到610至640億元，其新冠產品的表現將與2024年類似。但輝瑞特別強調《通膨削減法案》的醫療保險(Medicare)改變將使銷售額損失10億美元。

剔除一次性項目，該公司預計2025年每股獲利將在2.8至3元之間。

輝瑞第4季業績超出預期，部分原因是其新冠產品的需求高於預期。

其抗病毒藥物Paxlovid本季銷售額為7.27億元，高於去年同期的損失31億元。但去年同季是由於美國政府計畫退還約650萬劑Paxlovid，因此出現了營收逆轉。

輝瑞表示，成長主要得益於強勁的需求，尤其是美國最近一波新冠疫情期間的需求，以及根據合約一次性向聯邦政府交付100萬個療程的Paxlovid。StreetAccount分析師預計該藥的銷售額將達到6.307億元。

該公司的新冠疫苗收入為34億元，較去年同期下降20億元。輝瑞表示，銷售量下降的主因是全球新冠疫苗接種數量減少，以及合約劑量減少。

StreetAccount分析師預計該疫苗的銷售額將達到30億元。

輝瑞表示，不包括新冠產品，第4季營收成長12%，得益於Seagen獲得批准的抗癌產品。這些藥物本季帶入9.15億元的收入，而2023年第4季的銷售額僅有1.32億元。

輝瑞 疫苗 醫療保險

上一則

PayPal「一鍵式」結帳功能加持 看好全年獲利率成長5%

下一則

財經簡訊

延伸閱讀

NXP財測不如預期 工業和汽車晶片需求持續停滯

NXP財測不如預期 工業和汽車晶片需求持續停滯
紐約客談／政治愈混亂 健康愈可貴

紐約客談／政治愈混亂 健康愈可貴
營收獲利雙雙季減 任天堂調降全年財測、Switch銷售預測

營收獲利雙雙季減 任天堂調降全年財測、Switch銷售預測
牛雞肉需求大+削減成本奏效 泰森食品調升全年財測

牛雞肉需求大+削減成本奏效 泰森食品調升全年財測

熱門新聞

塔雷伯警告，輝達股價可能腰斬。（路透）

NVIDIA崩跌只是開始？黑天鵝作者示警「可能腰斬」

2025-01-28 11:28
多個對沖基金已下了數十億元賭注，押注川普總統任內將導致美國股市大崩盤。圖為華爾街證券所。(美聯社)

關稅戰開打 對沖基金紛紛押注美股大崩盤

2025-02-01 20:50
美國科技公司OpenAI指控中國新創DeepSeek盜用其模型進行開發。(路透)

AI界因果報應？OpenAI控DeepSeek盜數據 反被酸偷網路內容「活該」

2025-01-29 21:01
中國新創公司DeepSeek號稱以560萬美元打造的人工智慧（AI）模型震驚全球，嚇得美國科技股市值一度蒸發1兆美元，AI頭號概念股輝達（Nvidia）周一股價崩跌。但專家認為市場誤解DeepSeek現象，對輝達其實是福不是禍。（路透）

DeepSeek重挫Nvidia股價 科技大咖解答：市場誤會了

2025-02-01 11:06
中國新創公司深度求索（DeepSeek）。路透

科技大亨質疑DeepSeek說法 批美媒輕信中國宣傳

2025-01-30 17:16
美國總統川普上任後連連出招，猛烈翻攪全球政經局勢和金融市場。 （歐新社）

天下大亂他民調卻大好 美國人對川普領導下的經濟前景寄予厚望

2025-02-03 07:13

超人氣

更多 >
大S驟逝病源是黑范？未戴口罩聚餐 社群灌爆偷關留言

大S驟逝病源是黑范？未戴口罩聚餐 社群灌爆偷關留言
25萬紐約人背負遞解令…中國公民第2多 有2.8萬人收到

25萬紐約人背負遞解令…中國公民第2多 有2.8萬人收到
某些旅居海外美國公民因資料未填 社安金將遭暫停

某些旅居海外美國公民因資料未填 社安金將遭暫停
太無良 大S病重「痛苦模樣」遭偷拍外流

太無良 大S病重「痛苦模樣」遭偷拍外流
好市多開門前數百人排隊 只為搶購這...

好市多開門前數百人排隊 只為搶購這...