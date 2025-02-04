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AMD上季營收獲利均優 但資料中心營收未達期待 股價盤後重挫9%

編譯季晶晶／綜合外電
超微（AMD）上季資料中心業務成長69%到創紀錄的39億美元，但沒達到華爾街的期待。（路透）
超微（AMD）上季資料中心業務成長69%到創紀錄的39億美元，但沒達到華爾街的期待。（路透）

半導體公司超微（AMD）周二盤後公布上季財報，營收、獲利和本季展望均優於預期。但投資人對資料中心營收未達預期感到失望，股價在延時交易中重挫近9%。

在截至12月的第4季，超微的調整後每股盈餘為1.09美元，高於華爾街預估的1.08美元。營收為77億美元，也高於分析師預期75億美元。資料中心的業務成長69%到創紀錄的39億美元，但沒達到華爾街的期待。FactSet追蹤的分析師先前預估41億美元。

至於本季，超微預估銷售額範圍的中間值為71億美元。分析師預測70億美元。

財報沒有提供2025年AI營收的預測。

分析師此前已對超微資料中心的發展軌跡表達憂慮。Wolfe Research分析師Chris Caso上月調降對該公司AI營收的預期，今年這部分的營收由至少100億美元降到大約70億美元。

超微執行長蘇姿丰在新聞稿中表示：「2024年對超微來說是轉型的一年，我們的年營收創下歷史新高，獲利也強勁成長。展望2025年，基於我們產品組合的優勢，以及高效能與適應性運算需求的成長，我們看到持續成長的明確機會。」超微相信在2025年「營收與每股盈餘的成長會達到強勁的兩位數百分比」。

對中國大陸AI新創公司DeepSeek以及美國專注於AI基礎建設的新合資公司Stargate的相關發展，超微表達樂觀看法：「所有這些計畫都需要大量的新的運算，並為超微各項業務創造前所未有的成長機會。」

超微上季營收的最大成長動能來自客戶端業務（包括個人電腦），銷售成長58%到23億美元。遠高於FactSet訪調分析師共識預期19億美元。

遊戲和嵌入式業務的營收均下滑，反映出這兩項業務持續承壓。遊戲業務的營收減少59%到5.63億美元，因半客製化銷售有所減少，而嵌入式事業部的終端市場需求「好壞參半」，營收下滑13%至9.23億美元。

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