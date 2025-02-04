我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國「反壟斷法」 立案調查Google 對鎢等稀有金屬出口管制

反制川普關稅 中國宣布對美能源、皮卡等商品加徵10至15%關稅

高盛：加、墨徵收25%關稅衝擊獲利 恐讓美股下跌5%

財經新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國延後一個月對墨西哥課徵25%關稅。（路透）
美國延後一個月對墨西哥課徵25%關稅。（路透）

高盛集團策略師表示，由於川普政府最新一輪關稅影響獲利財測，未來幾個月美股可能下跌5%。

美國總統川普宣布對來自墨西哥和加拿大的進口產品徵收25%的關稅；其中對墨西哥關稅達成協議，延後一個月實施。中國將面臨10%的關稅，而川普也再次向歐盟發出警告，聲稱關稅「肯定會發生」。

高盛策略師柯斯汀(David Kostin)在報告中寫道：「這些聲明讓許多投資人感到震驚，因為原本預計只有在貿易談判失敗時才會徵收關稅。」「我們的經濟學家認為前景不明朗，但認為對加拿大和墨西哥徵收的關稅很有可能是暫時的。」

他表示，如果最新關稅措施持續下去，將使史坦普500指數成分股的獲利預測調降約2%至3%，這還不考慮金融狀況進一步收緊或消費者和企業行為變化帶來的影響。他還警告，由於獲利和股票估值受到打擊，史指的公允價值短期內可能下跌約5%。

雖然史指1月上漲了2.7%，但由於擔心川普的政策將引發通膨，投資人情緒受到打擊。此外，對美國可能無法繼續維持人工智慧創新領域領先地位的擔憂，也令科技股受到衝擊。

所有人的目光都集中在第4季財報季上，希望從中尋找美國企業如何為川普的保護主義議程做準備的線索。雖然現在還為時過早，但關稅已成為財報發布後的電話會議的焦點。

摩根史坦利策略師威爾森(Michael Wilson)是2024年中之前最看空美股的分析師，他認為股市可能一直維持足夠的槓桿應變能力，但這種觀點「可能會隨著這些關稅持續的時間越長而受到考驗」。

RBC Capital Markets策略師卡爾瓦西納(Lori Calvasina)也警告，在投資人風險部位較高且股票估值上升的背景下，關稅聲明發布後史指下跌5%至10%的可能性加大。

關稅 川普 墨西哥

上一則

美股最錢線／高盛淡化貿易戰衝擊 德銀悲觀

下一則

牛雞肉需求大+削減成本奏效 泰森食品調升全年財測

延伸閱讀

川普是紙老虎虛晃一招？川普將與習近平通電話 也可能急轉彎

川普是紙老虎虛晃一招？川普將與習近平通電話 也可能急轉彎
川普將宣布退出聯合國人權理事會 下個恐怕是這組織

川普將宣布退出聯合國人權理事會 下個恐怕是這組織
金融時報：英國正預擬反制措施 防川普加徵關稅

金融時報：英國正預擬反制措施 防川普加徵關稅
川普關稅決策48小時大轉彎 暫緩1個月是怎麼談成的？

川普關稅決策48小時大轉彎 暫緩1個月是怎麼談成的？

熱門新聞

新創公司DeepSeek走紅。路透

DeepSeek是什麼？為何能震撼科技股？

2025-01-27 11:01
塔雷伯警告，輝達股價可能腰斬。（路透）

NVIDIA崩跌只是開始？黑天鵝作者示警「可能腰斬」

2025-01-28 11:28
AI寵兒輝達27日下跌16.86%，單日市值蒸發近6000億元，創史上最大單一股票紀錄。美聯社

DeepSeek掀起千層浪 Nvidia市值蒸發6000億 那指大跌逾3%

2025-01-27 16:52
中國AI新創公司DeepSeek以高性價比（CP值）的方式推出能夠媲美OpenAI性能的AI模型。（路透）

DeepSeek引發AI崩盤 Nvidia暴跌16%蒸發5000億

2025-01-27 13:03
多個對沖基金已下了數十億元賭注，押注川普總統任內將導致美國股市大崩盤。圖為華爾街證券所。(美聯社)

關稅戰開打 對沖基金紛紛押注美股大崩盤

2025-02-01 20:50
美國科技公司OpenAI指控中國新創DeepSeek盜用其模型進行開發。(路透)

AI界因果報應？OpenAI控DeepSeek盜數據 反被酸偷網路內容「活該」

2025-01-29 21:01

超人氣

更多 >
一起過年？ 穿情侶裝？ 趙麗穎、王一博再曝「密戀鐵證」

一起過年？ 穿情侶裝？ 趙麗穎、王一博再曝「密戀鐵證」
大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因

大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因
賽百味這5種餐點 員工：最好不要點

賽百味這5種餐點 員工：最好不要點
南加夫婦年入60萬還是「月光族」 身陷財務困境原因？

南加夫婦年入60萬還是「月光族」 身陷財務困境原因？
大S驟逝 胸腔醫分析2關鍵：日醫不愛治外國人

大S驟逝 胸腔醫分析2關鍵：日醫不愛治外國人