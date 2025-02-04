高盛：加、墨徵收25%關稅衝擊獲利 恐讓美股下跌5%

美國延後一個月對墨西哥課徵25%關稅。（路透）

高盛集團策略師表示，由於川普 政府最新一輪關稅 影響獲利財測，未來幾個月美股可能下跌5%。

美國總統川普宣布對來自墨西哥 和加拿大的進口產品徵收25%的關稅；其中對墨西哥關稅達成協議，延後一個月實施。中國將面臨10%的關稅，而川普也再次向歐盟發出警告，聲稱關稅「肯定會發生」。

高盛策略師柯斯汀(David Kostin)在報告中寫道：「這些聲明讓許多投資人感到震驚，因為原本預計只有在貿易談判失敗時才會徵收關稅。」「我們的經濟學家認為前景不明朗，但認為對加拿大和墨西哥徵收的關稅很有可能是暫時的。」

他表示，如果最新關稅措施持續下去，將使史坦普500指數成分股的獲利預測調降約2%至3%，這還不考慮金融狀況進一步收緊或消費者和企業行為變化帶來的影響。他還警告，由於獲利和股票估值受到打擊，史指的公允價值短期內可能下跌約5%。

雖然史指1月上漲了2.7%，但由於擔心川普的政策將引發通膨，投資人情緒受到打擊。此外，對美國可能無法繼續維持人工智慧創新領域領先地位的擔憂，也令科技股受到衝擊。

所有人的目光都集中在第4季財報季上，希望從中尋找美國企業如何為川普的保護主義議程做準備的線索。雖然現在還為時過早，但關稅已成為財報發布後的電話會議的焦點。

摩根史坦利策略師威爾森(Michael Wilson)是2024年中之前最看空美股的分析師，他認為股市可能一直維持足夠的槓桿應變能力，但這種觀點「可能會隨著這些關稅持續的時間越長而受到考驗」。

RBC Capital Markets策略師卡爾瓦西納(Lori Calvasina)也警告，在投資人風險部位較高且股票估值上升的背景下，關稅聲明發布後史指下跌5%至10%的可能性加大。