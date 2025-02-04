微軟、亞馬遜、Meta轉投客製化晶片 AMD面臨巨大障礙

由於大型科技公司轉向客製化晶片 ，引發人們對AMD在人工智慧(AI )基礎設施競賽中地位的質疑，將在該公司4日發布第4季業績時密切關注這家晶片設計公司的AI策略。

分析師預計AMD 12月當季營收將成長超過22%達到75.3億元，但該公司的成長前景受到輝達 (Nvidia)在AI晶片市場主導地位、以及微軟和亞馬遜和Meta等科技巨頭開發客製化晶片趨勢的影響。

AMD股東Gabelli Funds的分析師牧野(Ryuta Makino)表示，投資人認為「客製化矽晶片和輝達是未來的AI晶片市場」。客製化矽晶片是指為特定客戶設計的客製化晶片，與現成的處理器不同。

根據報導，中國AI新創公司DeepSeek的模式可以以更低的成本匹敵或超越西方競爭對手，這也引發了人們對AI基礎設施巨額支出的擔憂，而AI基礎設施支出一直推動著晶片製造商股價上漲。

微軟、亞馬遜和Meta等科技巨頭正投入越來越多資源來開發自有晶片，以處理生成式AI所需的大量數據；這三家公司去年都推出全新的AI晶片版本。

技術顧問公司Creative Strategies執行長巴加林(Ben Bajarin)表示，輝達目前寡占AI晶片市場，而其專有的CUDA軟體可能有助緩解該公司對日益增加的客製化晶片需求影響。

更換晶片供應商的成本高昂，對AMD進一步進入市場構成了巨大障礙。

不過，隨著大型科技公司持續大規模投入AI，開發複雜AI模型的推動力可能會緩解人們的擔憂。

TD Cowen分析師和Omdia分析師哈洛威爾(Alexander Harrowell)預計AMD今年AI晶片銷售額將達到100億元，是AMD預測2024年AI處理器收入50億元的兩倍。

根據LSEG彙編的數據，該公司資料中心晶片部門的營收預計將在第4季成長近82%達到41.5億元，占總銷售額的一半以上。