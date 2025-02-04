我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國「反壟斷法」 立案調查Google 對鎢等稀有金屬出口管制

反制川普關稅 中國宣布對美能源、皮卡等商品加徵10至15%關稅

微軟、亞馬遜、Meta轉投客製化晶片 AMD面臨巨大障礙

財經新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

由於大型科技公司轉向客製化晶片，引發人們對AMD在人工智慧(AI)基礎設施競賽中地位的質疑，將在該公司4日發布第4季業績時密切關注這家晶片設計公司的AI策略。

分析師預計AMD 12月當季營收將成長超過22%達到75.3億元，但該公司的成長前景受到輝達(Nvidia)在AI晶片市場主導地位、以及微軟和亞馬遜和Meta等科技巨頭開發客製化晶片趨勢的影響。

AMD股東Gabelli Funds的分析師牧野(Ryuta Makino)表示，投資人認為「客製化矽晶片和輝達是未來的AI晶片市場」。客製化矽晶片是指為特定客戶設計的客製化晶片，與現成的處理器不同。

根據報導，中國AI新創公司DeepSeek的模式可以以更低的成本匹敵或超越西方競爭對手，這也引發了人們對AI基礎設施巨額支出的擔憂，而AI基礎設施支出一直推動著晶片製造商股價上漲。

微軟、亞馬遜和Meta等科技巨頭正投入越來越多資源來開發自有晶片，以處理生成式AI所需的大量數據；這三家公司去年都推出全新的AI晶片版本。

技術顧問公司Creative Strategies執行長巴加林(Ben Bajarin)表示，輝達目前寡占AI晶片市場，而其專有的CUDA軟體可能有助緩解該公司對日益增加的客製化晶片需求影響。

更換晶片供應商的成本高昂，對AMD進一步進入市場構成了巨大障礙。

不過，隨著大型科技公司持續大規模投入AI，開發複雜AI模型的推動力可能會緩解人們的擔憂。

TD Cowen分析師和Omdia分析師哈洛威爾(Alexander Harrowell)預計AMD今年AI晶片銷售額將達到100億元，是AMD預測2024年AI處理器收入50億元的兩倍。

根據LSEG彙編的數據，該公司資料中心晶片部門的營收預計將在第4季成長近82%達到41.5億元，占總銷售額的一半以上。

晶片 AI 輝達

上一則

牛雞肉需求大+削減成本奏效 泰森食品調升全年財測

下一則

日圓收窄跌幅 人民幣、澳紐幣走貶 中對美祭出關稅反制

延伸閱讀

繞過CUDA框架？DeepSeek或準備適配中國產GPU

繞過CUDA框架？DeepSeek或準備適配中國產GPU
亞馬遜重返辦公室 西雅圖通勤時間變長了

亞馬遜重返辦公室 西雅圖通勤時間變長了
Meta對VR與智慧眼鏡的總投資將突破1,000億美元

Meta對VR與智慧眼鏡的總投資將突破1,000億美元
追隨馬斯克…Meta註冊地擬遷德州 總部續留加州

追隨馬斯克…Meta註冊地擬遷德州 總部續留加州

熱門新聞

新創公司DeepSeek走紅。路透

DeepSeek是什麼？為何能震撼科技股？

2025-01-27 11:01
塔雷伯警告，輝達股價可能腰斬。（路透）

NVIDIA崩跌只是開始？黑天鵝作者示警「可能腰斬」

2025-01-28 11:28
AI寵兒輝達27日下跌16.86%，單日市值蒸發近6000億元，創史上最大單一股票紀錄。美聯社

DeepSeek掀起千層浪 Nvidia市值蒸發6000億 那指大跌逾3%

2025-01-27 16:52
中國AI新創公司DeepSeek以高性價比（CP值）的方式推出能夠媲美OpenAI性能的AI模型。（路透）

DeepSeek引發AI崩盤 Nvidia暴跌16%蒸發5000億

2025-01-27 13:03
多個對沖基金已下了數十億元賭注，押注川普總統任內將導致美國股市大崩盤。圖為華爾街證券所。(美聯社)

關稅戰開打 對沖基金紛紛押注美股大崩盤

2025-02-01 20:50
美國科技公司OpenAI指控中國新創DeepSeek盜用其模型進行開發。(路透)

AI界因果報應？OpenAI控DeepSeek盜數據 反被酸偷網路內容「活該」

2025-01-29 21:01

超人氣

更多 >
一起過年？ 穿情侶裝？ 趙麗穎、王一博再曝「密戀鐵證」

一起過年？ 穿情侶裝？ 趙麗穎、王一博再曝「密戀鐵證」
大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因

大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因
賽百味這5種餐點 員工：最好不要點

賽百味這5種餐點 員工：最好不要點
南加夫婦年入60萬還是「月光族」 身陷財務困境原因？

南加夫婦年入60萬還是「月光族」 身陷財務困境原因？
大S驟逝 胸腔醫分析2關鍵：日醫不愛治外國人

大S驟逝 胸腔醫分析2關鍵：日醫不愛治外國人