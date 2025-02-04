蓋洛普最新民調顯示，美國人對美國經濟和股市更加樂觀，對通膨和借貸成本下降也抱有比十多年來任何時候都更強烈的希望，包括川普第一任總統任期的鼎盛時期。根據1月前兩周對大約1000名成年人進行的電話採訪，約53%的美國人預測未來6個月美國經濟將成長；是2005年以來最高的民調數字。約52%受訪者認為未來幾個月通膨率將會上升，是2003年以來持這種觀點的最低比例。

新冠確診數減 不利輝瑞收入

衛生專家發現，今年冬天美國新冠病例數量比往年少得多，這可能會對輝瑞公司在非新冠治療領域尋求成長帶來額外壓力。該公司一直面臨來自投資人的壓力，希望該公司其他產品如抗癌藥物的業績有所改善，以彌補新冠疫情 帶動的銷售額從疫情高峰時期的近600億元暴跌。執行長布爾拉(Albert Bourla)在12月提供財測時表示，預計2024年底和2025年將出現新一波感染，就像前幾年一樣。但根據最新數據，今年冬季的新冠疫情浪潮並未出現，今年前3周病例數大幅下降。

谷歌 籲上訴法院駁回App命令

Alphabet旗下谷歌和《要塞英雄》製造商Epic Games的律師將在上訴法院交鋒，谷歌試圖撤銷陪審團的裁決和法官迫使其改造其應用商店的命令。谷歌在向舊金山第九巡迴上訴法院提交的法庭文件中辯稱，審判法官在反壟斷案中犯了法律錯誤，導致Epic Games不公平地受益。這家科技巨頭辯稱，其Play商店與蘋果的App Store競爭激烈，而地區法院法官不公平地允許Epic告訴陪審員，谷歌和蘋果不是應用程式分發和應用程式內支付的競爭對手。

對沖基金全面拋售 房產除外

高盛表示，就在美國總統川普宣布徵收關稅導致全球市場暴跌之前，對沖基金上周拋售了全球股票，並增加了空頭押注。高盛報告顯示，截至31日當周，對沖基金賣出亞洲已開發市場以外的所有地區股票；是8月以來最大的一次拋售。對沖基金做空所有類股，但工業、非必需消費品、能源和通訊服務類股票受創最嚴重。押注工業股下跌的空頭部位數量幾乎是押注該股上漲的多頭部位數量兩倍；房地產股是唯一對沖基金押注其價值將上漲的類股。