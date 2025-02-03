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天下大亂他民調卻大好 美國人對川普領導下的經濟前景寄予厚望

編譯廖玉玲／綜合外電
美國總統川普上任後連連出招，猛烈翻攪全球政經局勢和金融市場。 （歐新社）
美國總統川普上任後連連出招，猛烈翻攪全球政經局勢和金融市場。 （歐新社）

全球政經局勢和金融市場近來都因川普政府的關稅等政策而大幅震盪，但一份最新民調顯示，美國人對美國經濟和股市的看好程度，及對通膨和借貸成本下降的預期，都超過十年、甚至更長時間以來的任何時候，甚至連川普第一任的鼎盛時期都沒這麼好過。

路透報導，根據蓋洛普1月前兩周對約1,000名成年人進行的電訪，約53%的美國人預測未來六個月美國經濟將會增長，看好的比率是2005年來最高；約61%預見股市會繼續上漲，這是蓋洛普2001年開始進行這個調查以來的最高比率。

約52%受訪者認為未來幾個月通膨將上升，但這個比率是2003年以來最低的一次；而有33%受訪者認為通膨率將下降；約41%預期基準利率將下降，比預期借貸成本會上升的人還多。

這種積極的經濟展望與許多經濟學家和聯準會（Fed）決策者的觀點大致相符，但美國民眾對就業前景看法分歧，38%認為失業率將上升，認為失業率會下降的比率也是38%。

不過蓋洛普民調資深編輯瓊斯指出，總體而言，美國民眾的樂觀情緒正在上升，這在很大程度上（但也不完全）是由於共和黨人對共和黨籍總統領導下的經濟前景寄予厚望。

例如，民調顯示，只有21%的民主黨籍人士認為未來幾個月經濟會改善，而共和黨人的比例則為78%。相較之下，不同年齡、性別、收入水準、政黨和教育程度的受訪者，普遍都對股市上漲充滿信心。

民調 共和黨 川普

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