天下大亂他民調卻大好 美國人對川普領導下的經濟前景寄予厚望

美國總統川普上任後連連出招，猛烈翻攪全球政經局勢和金融市場。 （歐新社）

全球政經局勢和金融市場近來都因川普 政府的關稅等政策而大幅震盪，但一份最新民調 顯示，美國人對美國經濟和股市的看好程度，及對通膨和借貸成本下降的預期，都超過十年、甚至更長時間以來的任何時候，甚至連川普第一任的鼎盛時期都沒這麼好過。

路透報導，根據蓋洛普1月前兩周對約1,000名成年人進行的電訪，約53%的美國人預測未來六個月美國經濟將會增長，看好的比率是2005年來最高；約61%預見股市會繼續上漲，這是蓋洛普2001年開始進行這個調查以來的最高比率。

約52%受訪者認為未來幾個月通膨將上升，但這個比率是2003年以來最低的一次；而有33%受訪者認為通膨率將下降；約41%預期基準利率將下降，比預期借貸成本會上升的人還多。

這種積極的經濟展望與許多經濟學家和聯準會（Fed）決策者的觀點大致相符，但美國民眾對就業前景看法分歧，38%認為失業率將上升，認為失業率會下降的比率也是38%。

不過蓋洛普民調資深編輯瓊斯指出，總體而言，美國民眾的樂觀情緒正在上升，這在很大程度上（但也不完全）是由於共和黨 人對共和黨籍總統領導下的經濟前景寄予厚望。

例如，民調顯示，只有21%的民主黨籍人士認為未來幾個月經濟會改善，而共和黨人的比例則為78%。相較之下，不同年齡、性別、收入水準、政黨和教育程度的受訪者，普遍都對股市上漲充滿信心。