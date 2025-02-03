大學畢業即失業 「確保就業」漸成選校重點

大學畢業求職，不再保證具有優勢。（歐新社資料照片）

紐約聯邦準備銀行(Federal Reserve Bank of New York)研究報告顯示，剛步出校園的新畢業生與工作經驗豐富高學歷人士之間失業率差距加大，創1990年代以來紀錄，如今拿到大學文憑的人求職難度比以往更高，許多人畢業即失業。正統大學受挑戰，開始尋求轉變，將確保學生找到工作列為重點。

佛蒙特大學(University of Vermont)畢業生貝勒博諾(Madia Bellebuono)2024年5月獲得策略行銷和公共傳播學位，已申請300多個職位。有兩次實習經驗、優異GPA學業成績，畢業八個月來仍找不到工作，學貸壓力迫在眉睫讓她加足馬力搜尋，也沒有成果。

貝勒博諾覺得，就業 市場競爭激烈，自己還沒準備好；學校應為學生做好畢業後的準備，而非只專注考試或學科成績。

另有很多人拿到高等教育文憑後找不到工作。

大學畢業 不再保證優勢

哈佛甘迺迪學院(Harvard Kennedy School)公共政策學教授戴明(David Deming)說，社會新鮮人失業率比高學歷職場老手大，部分原因是就業市場競爭加劇以及雇主期望改變。

美國各校確實培育出更多人，但畢業生畢業率頻創新高，大學畢業不再保證有優勢。

戴明說，入門職位的技能要求比十年前更高。

美國勞工統計局數據顯示，2024年全美每月平均增加18萬6000個就業機會，與疫情前類似，但與經濟復甦期相較則放緩。

LinkedIn美洲區經濟主管坎滕加(Corory Kantenga)說，入門級員工就業機會減緩的情況比其他等級更嚴重。職缺數量往往比失業人數多，雇主的標準經常高於求職者能力，找一些勞力市場未必找得到的人才。

線上雜誌Intelligent去年12月調查顯示，約58%招聘經理認為，大學應屆畢業生尚未做好進入職場的準備。

戴明認為，雇主也負有部分責任。很少雇主是真的找不到想要的人才，比較大的可能是，雇主不想付出代價、不想做出妥協。因此，雇主所能做的第一件事是提高工資。

常春藤盟校 地位受挑戰

應屆畢業生找工作難，大專院校能否確保學生付費投資 拿學位之後得到回報？受到嚴格審視，人們對於讀大學投資報酬率的要求愈來愈高。

根據皮尤研究中心(Pew Research)2024年調查，近半受訪美國人認為，唯有不必貸款，投資上大學才值得。

貝勒博諾並不後悔借學貸，但坦言，大學在幫她做好充分準備進入就業市場方面有不足之處；由於欠缺經驗，求職面試時經常無法回答一些問題。如果能得到有系統的支持將受益匪淺，例如強制實習、職業準備課程和指導計畫。學校應該在協助畢業生找工作這件事上加把勁。

學生著重求職成果正在改變選校標準和方式。華爾街日報(Wall Street Journal)大學排名如今更重視求職結果而非聲望，克萊蒙特麥肯納學院(Claremont McKenna)、巴布森學院(Babson College)等校排名領先哈佛大學(Harvard)和麻省理工學院(MIT)，學生選校依據重點改變了。

戴明說，大學排行新趨勢如今未必意味著人們會優先選擇克萊蒙特麥肯納學院而非哈佛大學，但也許有一天確實會變成這樣。

職業導向教育 更受青睞

戴明說，任何大學越能夠滿足學生務實的就業期望、採取更多以職業為導向的策略，越能支持學生；具體作法很多，直接與雇主聯繫、乃至於提供新的科系、培訓項目及課程。

正統大學受批評之餘也力求改變，東北大學 (Northeastern University)「建教合作」(co-op)將現實工作經驗與學術經驗結合的計畫愈來愈受歡迎，該校2020年以來申請人數增加53%，錄取率降至5.2%。戴明認為，不那麼挑學生的學校較願意求新求變，東北大學成功便是一例。

佛蒙特大學也跟進，預訂2025年秋季推出大學部建教合作計畫，最近還新增「專業與職業發展總監」職務，協助研究生順利就業，超過1500萬美元捐款是助力，大大支持商學院學生獲得新的合作體驗並擴大學生實習機會。

德雷塞爾大學(Drexel University)1919年起就有建教合作計畫，被「美國新聞與世界報導」(US News & World Report)評為2024年第二佳合作項目，僅次於東北大學。該校官網稱，2022年應屆畢業生一年後有97%就業或繼續深造，87％就業者找到與其所學相關的工作。

東北大學建教合作最受矚目，麥克拉里(Breanna McClarey)是受益者，2023年5月獲得刑事司法和政治學學位、完成三個合作項目，為她提供求職優勢。該校多數學生畢業後約二、三個月就找到工作，許多人被建教合作的雇主聘雇。

麥克拉里聽雇主說，所聘用的東北大學學生已做好進入職場的準備。從東北大學畢業後幾乎可保證投入熱愛的工作。