我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普下令2/4正式對「加墨中」加徵高關稅 新令包含1項追加報復條款

美股籠罩兩陰影展望不妙 汽車業恐成最大輸家

蘋果AR眼鏡計畫遇瓶頸 成本難以打平而終止

編譯魏紹揆／綜合外電
蘋果傳放棄開發連接Mac的AR眼鏡。（路透）
蘋果傳放棄開發連接Mac的AR眼鏡。（路透）

彭博引述據知情人士報導，蘋果（Apple）放棄研發須搭配Mac的一項高階擴增實境（AR）眼鏡計畫，在開發吸引一般消費者的頭戴式裝置再遇挫折。

報導說，蘋果上周已結束這個計畫。消息人士透露，這產品看起來和普通眼鏡無異，但內置顯示螢幕需要和Mac連線。這產品和中國 Xreal的One系列以及聯想的ThinkReality相似，且在Vision Pro推出反應不佳後，原被視可進一步發展的方向。

售價3,499美元的Vision Pro過於笨重且價格昂貴，難以吸引消費者。蘋果希望推出一般用戶都能接受的產品，但事實證明並不容易以適當的成本找到適合的技術。

蘋果面臨被Meta搶占市場的風險，Meta已推出一款備受歡迎的Ray-Ban聯名智慧眼鏡。蘋果原本也打算在2027年推出這款代號為N107的眼鏡。

連接Mac的AR眼鏡在蘋果高層審核時表現不佳，想要的功能也持續變化。負責開發這產品的Vision產品部門的人認為計畫已難以為繼，如今蘋果顯然在上周放棄了計畫。

Vision Pro進展遲緩，但仍不堪為一個技術上的傑作。蘋果執行長庫克1月30日表示，採用這產品的企業客戶愈來愈多。但Vision產品部門員工卻認為，整個團隊缺乏目標與明確的方向，放棄N107不過是開發頭戴式裝置失利的最近一例，團隊士氣也大受打擊。

蘋果還在研發Vision Pro的新一代產品，包括原版的升級版本，其他開發中的概念像是AirPods搭載相機。蘋果高層仍然希望，最終能開發出一款獨立的AR眼鏡。

庫克 Apple

上一則

AI淘金熱 科技業投資拚場 資本支出衝3000億美元

下一則

日管制晶片、量子技術出口 中警告不利兩國經貿關係

延伸閱讀

蘋果財報好壞參半 簡體 Apple Intelligence 4月亮相

蘋果財報好壞參半 簡體 Apple Intelligence 4月亮相
追隨馬斯克…Meta註冊地擬遷德州 總部續留加州

追隨馬斯克…Meta註冊地擬遷德州 總部續留加州
蘋果上季營收、獲利、毛利率攀峰 但AI未帶動iPhone熱銷

蘋果上季營收、獲利、毛利率攀峰 但AI未帶動iPhone熱銷
iPhone 中國銷量 下降逾11%

iPhone 中國銷量 下降逾11%

熱門新聞

中國AI新創公司DeepSeek以高性價比（CP值）的方式推出能夠媲美OpenAI性能的AI模型。（路透）

DeepSeek引發AI崩盤 Nvidia暴跌16%蒸發5000億

2025-01-27 13:03
新創公司DeepSeek走紅。路透

DeepSeek是什麼？為何能震撼科技股？

2025-01-27 11:01
塔雷伯警告，輝達股價可能腰斬。（路透）

NVIDIA崩跌只是開始？黑天鵝作者示警「可能腰斬」

2025-01-28 11:28
AI寵兒輝達27日下跌16.86%，單日市值蒸發近6000億元，創史上最大單一股票紀錄。美聯社

DeepSeek掀起千層浪 Nvidia市值蒸發6000億 那指大跌逾3%

2025-01-27 16:52
美國科技公司OpenAI指控中國新創DeepSeek盜用其模型進行開發。(路透)

AI界因果報應？OpenAI控DeepSeek盜數據 反被酸偷網路內容「活該」

2025-01-29 21:01
微軟共同創辦人比爾蓋茲2016年於川普大樓。(路透)

比爾蓋茲專訪喊話川普政府這2件事 馬斯克也被點名

2025-01-26 23:10

超人氣

更多 >
業界第1 好市多3月起時薪調高至32元

業界第1 好市多3月起時薪調高至32元
注意四要項 自家室內也能種植蔬果「好養又能吃」

注意四要項 自家室內也能種植蔬果「好養又能吃」
醫療專機墜毀費城街區 搭載兒童病患等6人 川普：感到悲痛

醫療專機墜毀費城街區 搭載兒童病患等6人 川普：感到悲痛
遭王毅警告「好自為之」？魯比歐：沒聽到他這樣講

遭王毅警告「好自為之」？魯比歐：沒聽到他這樣講
CIA藏了逾50年 美禁書預言末日災難 從「加州毀滅」開始

CIA藏了逾50年 美禁書預言末日災難 從「加州毀滅」開始