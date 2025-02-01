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蘋果財報好壞參半 簡體 Apple Intelligence 4月亮相

記者周克威／台北即時報導
美國科技巨頭蘋果公布最新一季財報，台灣法人機構表示，整體表現好壞參半。（路透）
美國科技巨頭蘋果公布最新一季財報，台灣法人機構表示，整體表現好壞參半。（路透）

美國科技巨頭蘋果公布最新一季財報，台灣法人機構表示，整體表現好壞參半，營收和EPS創下歷史新高，雖然銷量有所增長，但iPhone收入低於預期，同時中國地區收入下滑11%。

台灣法人機構表示，蘋果財報顯示，上季營收創紀錄達1,243億美元，年增3.9%，高於市場預期的1,241.2億美元，其中產品收入979.6億美元，年增1.5%，服務收入263.4億美元，創歷史新高，高於市場預期的260.9億美元，年增13.9%，毛利率為46.9%，高於市場預期的46.5%，去年同期毛利率為45.9%，調整後稀釋每股獲利（EPS）為2.4美元，創歷史新高，稍高於市場預期的2.35美元，去年同期稀釋後EPS為2.18美元。

蘋果於法說會表示，iPhone銷售未達預期一部分是因為中國的生產問題導致無法生產足夠的iPhone 14機型，另外11.1%的降幅中有一半是由於渠道庫存的變化，同時在今年第1季中國發布了一項國家補貼，預期將刺激一些蘋果產品銷售量，同時公司預計Apple Intelligence將在4月推出更多語言版本，包括簡體中文版Apple Intelligence。

法人機構表示，觀察蘋果此次法說會重點，包括Apple Intelligence將在4月推出更多語言版本，包括簡體中文版Apple Intelligence，在目前Apple Intelligence可用的國家（少數幾個英語國家），可以看到iPhone的銷售量更加強勁。

同時，蘋果也在本季度發布了針對iPhone 16的Apple Intelligence AI suite，在已推出Apple Intelligence的國家中，iPhone 16系列的表現強於其他尚未推出Apple Intelligence的市場

蘋果表示，iPhone銷售未達預期一部分是因為中國的生產問題導致無法生產足夠的iPhone14機型，另外11.1%的降幅中有一半是由於渠道庫存的變化。

蘋果目前的訂閱用戶超過10億，其中包括Apple TV+和iCloud等服務的直接訂閱，也包括透過App Store系統訂閱的第三方應用程式；目前蘋果的活躍設備為23.5億台，高於一年前提供的22億台。

App Apple iPhone

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