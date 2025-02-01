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蘋果上季營收、獲利、毛利率攀峰 但AI未帶動iPhone熱銷

編譯湯淑君／綜合報導

蘋果上季財報憂喜參半，營收、獲利、毛利率同創新高，但iPhone銷售下滑，凸顯人工智慧（AI）未如預期帶動需求，所幸本季營收展望樂觀，iPhone銷售復甦在望，激勵蘋果1月31日盤前股價反彈。

蘋果在美股1月30日盤後的法說會上表示，本季可望有「低到中個位數」的營收成長率。這與分析師預估的5%大致相符，撫平投資人的不安。在止於12月28日的年度第1季，iPhone銷售年減近1%至691億美元，低於FactSet訪調分析師預測的707億美元，總營收年增近4%至1,243億美元，符合預期；淨利年增逾7%至363億美元，優於分析師預期的356億美元。毛利率達到46.9%，也是史上最高。

上季中國營收陡降11%至185億美元，遠低於分析師預期的216億美元。但執行長庫克解釋，中國營收下滑有一半是因庫存下滑，「銷售略高於我們的預期」。

包含App Store和Apple Music的服務事業是亮點，上季營收成長14%至263億美元，創新高，優於華爾街預期的261億美元。蘋果預期本季服務營收可望呈現個位數成長。

被詢及對川普2.0關稅有何看法時，庫克表示，蘋果正關注情況。川普揚言對進口自中國等地的產品課徵關稅，由於蘋果產品大多在中國組裝且處理器多半委託台積電在台灣製造，可能受到影響。

最大挑戰或許是AI。蘋果Apple Intelligence推出數月來暴露諸多瑕疵，比起OpenAI、Google Gemini和異軍突起的DeepSeek，顯得相形見絀。

庫克在法說會上表示，AI功能帶動新裝置銷售，並稱讚DeepSeek「以創新驅動效率是好事」，但表示蘋果整合晶片與軟體的做法仍有優勢。目前市場普遍認為，AI模型開發成本若大幅降低，對蘋果是一大利多。

蘋果股價盤後由黑翻紅，躍漲逾3%。截至1月30日收盤，該股今年來跌5.1%。

蘋果仍面臨諸多挑戰。iPhone在中國銷售遭遇逆風，部分原因是AI軟體Apple Intelligence未能在當地推出，不利於與華為等競爭；在歐盟，蘋果AI要到4月才能上線，且App Store市場支配地位引起監管當局關切。

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