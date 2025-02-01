美去年12月物價漲 消費者支出激增 Fed將延後降息

與去年12月相較，核心PCE通膨率繼11月上漲2.8%之後又上漲了2.8%。(歐新社資料照片)

美國去年12月物價上漲，消費者支出激增，顯示聯準會 今年可能延後一段時間再降息 。

美國商務部經濟分析局表示，個人消費支出(PCE)物價指數上個月上漲0.3%，11月成長率未修正仍為0.1%。接受《路透》調查的經濟學家預測PCE物價指數上漲0.3%。與去年12月相較，PCE物價指數繼11月上漲2.4%之後上漲了2.6%。

該數據被納入1月30日發布的第4季國內生產毛額(GDP)預估報告中。該報告顯示，在消費支出強勁的背景下，去年最後三個月的物價壓力有所上升。

聯準會追蹤個人消費支出(PCE)物價指標以制訂貨幣政策。聯準會29日將基準隔夜利率 維持在4.25-4.5%的區間不變；自9月啟動政策寬鬆周期以來，利率已調降100個基點。

聯準會在會後政策聲明中並未提及通膨已「朝著」聯準會2%的目標「取得進展」。市場預計6月前不會降息。

剔除波動較大的食品和能源成分後所謂的核心PCE物價指數上月上漲0.2%，11月數據未修正，仍為上漲0.1%。

與去年12月相較，核心PCE通膨率繼11月上漲2.8%之後又上漲了2.8%。

聯準會預測今年僅降息2次，低於去年9月預測的4次。反映出人們對川普總統減稅、廣泛徵收進口關稅和打擊移民計畫的經濟影響存在不確定性；經濟學家認為這些計畫將引發通膨。

對關稅的擔憂導致消費者紛紛囤積商品以避免物價上漲。這有助於推動消費支出，使第4季消費支出創下近2年來的最快速度，從而維持經濟擴張。經濟學家預計1月搶先購買的趨勢將會持續。

占美國經濟活動的三分之二以上的消費者支出12月成長0.7%，而11月增幅則由0.4%上修至成長0.6%。

由於消費者支出激增抵消了庫存幾乎耗盡以及秋季波音罷工對企業設備支出的影響，第4季美國經濟以2.3%的年率成長。