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康卡斯特客戶流失 業績仍佳

財經新聞組／綜合報導

康卡斯特第4季業績超出華爾街的預期。雖然客戶有所流失，但該公司寬頻業務的收入仍為公司帶來了提振。

截至12月31日當季，康卡斯特淨利成長約47%至47.8億元，合每股1.24元；而去年同期為32.6億元和每股81分。調整一次性項目後，每股獲利96分。

調整後的息稅折舊攤提前利潤(EBITDA)成長約10%至88.1億元。

除了寬頻收入增加外，康卡斯特的整體收入還成長2%達到319.2億元，得益於其行動業務、電影製片廠和串流媒體服務Peacock等部門收入的成長。2023年第4季康卡斯特營收為312.5億元。

康卡斯特第4季流失13.9萬名國內寬頻客戶，符合康卡斯特有線執行長沃森去年12月在投資人會議上的警告。第4季失去31.1萬名有線電視用戶。

同時，包括NBCUniversal的電視網絡和串流媒體、電影製片廠和主題樂園的內容和體驗業務收入，在第4季增加5%達到約120.8億元。

包括電視網絡在內的媒體部門收入成長3.5%至約72.2億元，主要是由於串流媒體Peacock的收入增加，因為該平台的付費用戶數量較上年同期有所增加。由於該平台廣告收入增加，媒體部門的整體國內廣告收入持平，但電視網絡的廣告收入卻減少。

康卡斯特表示，Peacock第4季擁有3600萬付費用戶，與上季持平。

近幾季Peacock一直在逐步實現獲利。這項串流媒體服務主要受夏季奧運和NFL等現場體育賽事的推動，第4季營收為13億元，調整後EBITDA虧損3.72億元，而去年同期為營收10億元，調整後EBITDA虧損8.25億元。

環球影業營收成長6.7%至32.7億元，調整後EBITDA成長85%至5.69億元，主要得益於《功夫熊貓4》、《神偷奶爸4》、《野生機器人》等片的票房成功。

同時，由於國內主題樂園遊客人數持續較低，主題樂園收入持平。

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