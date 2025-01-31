歐元區上季GDP意外零成長

歐盟統計局公布的初值數據顯示，歐元區經濟第4季零成長。經濟學家原先預計在第3季成長高於預期的0.4%後，第4季將成長0.1%。歐元區兩大經濟體德國 和法國公布的經濟成長率均差於預期。官方數據顯示，德國第4季國內生產毛額(GDP)下降0.2%，法國經濟同期也略有萎縮。同日稍早數據顯示，義大利經濟成長也持平。與之形成鮮明對比的是，西班牙統計局INE 29日公布的數據顯示，西班牙第4季GDP成長了0.8%。

黑石上季交易費用猛增76%

受交易量回升的推動，黑石集團第4季獲利超出華爾街 預期，同時這家全球最大另類投資公司的資產管理規模達到創紀錄的1.13兆元。較低的利率、川普在美國總統大選中獲勝、以及經濟不確定性的緩解，推動了全球交易的復甦，其中北美在近幾個月帶動了交易活動。黑石的費用相關收益猛增76%，達到單季最高紀錄18.4億元。截至12月31日當季，可分配收益飆升56%至22億元，合每股1.69元；去年同期為14億元，合每股1.11元。根據LSEG彙編的數據，分析師預計每股獲利為1.46元。

Mobileye估全年營收遜預期

Mobileye Global預測2025財年營收將低於華爾街預期。由於其汽車客戶面臨來自本土企業的激烈競爭，預計其輔助駕駛技術對中國的出貨量將下降。根據LSEG彙編的數據，Mobileye預測其營收在16.9至18.1美元之間，而分析師平均預期為19.4億元。隨著國內企業以更低的成本開發類似的自動駕駛軟體，該公司對中國的技術出貨量面臨壓力。Mobileye第4季營收為4.9億元，超過預期的4.778億元。

首申失業金數降幅超過預期

上周美國首次申請失業救濟金人數降幅超過預期，雖然失業者的就業 機會越來越少，但裁員人數仍很少。美國勞工部表示，截至1月25日當周，首次申請失業救濟金人數經季節性調整後下降1.6萬人至20.7萬人；經濟學家預測初請失業金人數將達22萬人。截至1月18日當周持續申領失業救濟金的人數減少4.2萬人，經季節性調整後為185.8萬人；持續申領失業救濟金人數上升凸顯就業機會的減少。