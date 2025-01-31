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需求強+機票漲 西南航空獲利增

財經新聞組／綜合報導

由於強勁的旅遊需求和機票價格上漲，美國廉航公司西南航空第4季獲利超過華爾街預期。

該航空公司還預測第1季的單位收入(RASM)將比預期好。

去年夏天為了應對需求激增，美國航空業出現運力過剩的情況，迫使航空公司提供折扣並犧牲利潤。 此後，美國各地的航空公司紛紛削減座位數以提高票價。

12月機票價格上漲速度創21個月以來最快。

根據LSEG 彙編的數據，西南航空截至12月31日的第4季調整後每股獲利為56分，高於分析師平均預期的44分。

其營業收入較上年同期成長1.6%至69.3億元。

在9月的投資人大會上，該航空公司公布了包括度假套餐和飛機售後回租在內的計劃，以提高其收入和流動性；而目前該行業正努力應對勞動力和飛機維護費用膨脹的問題。

執行長喬丹表示：「雖然還有很多工作要做，但我們很高興看到我們的戰術舉措所帶來的改進正在比預期更快地實現，而且我們的進展繼續得到建設性的需求環境和產業背景的進一步支持。」

該公司預計第1季RASM將成長約5%至7%，而分析師預計增幅為2.62%。

由於承受昂貴的勞動合約的巨大衝擊，該公司預計不包括燃料在內的每可用座位英里成本將上漲7%至9%。

機票 喬丹 華爾街

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