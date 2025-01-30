頂住川普壓力Fed未降息 鮑爾稱美經濟仍穩 3大指數收黑
美國聯邦準備理事會（Fed）29日在2025年首場政策會議上，宣布利率按兵不動，主席鮑爾（Jerome Powell）會後表示，聯準會不急於調整利率。
中央社引述法新社報導，這是聯準會在美國總統川普（Donald Trump）重返白宮後的首次利率決策。鮑爾告訴記者，「我們不需要急於調整我們的政策立場」，美國經濟依然穩健。
記者問及聯準會如何看待川普的經濟計畫，包括徵收新關稅和大規模驅逐無證工人，鮑爾回應說：「我們將會觀望。」
針對川普最近提及他將要求聯準會降息，鮑爾告訴記者，不適合對此作出評論，他尚未與川普接觸。
據報導，Fed宣布利率按兵不動，即便美國總統川普（Donald Trump）施壓要求降息。外界普遍預期，聯準會本次會議將維持利率不變，投資者則密切注意聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）的聲明及評論。
市場擔憂，川普誓言施加關稅、大幅減稅、打擊移民和放鬆監管等政策，恐再次引發通膨，這將迫使聯準會暫停降息，或甚至再度升息。
川普上周再度批評聯準會及鮑爾。他表示，「我將要求立即降息」，如果聯準會不採納他的觀點，他將「發表一份強有力的聲明」。
此外，Fed宣布利率按兵不動，幾乎沒有透露何時可能進一步降息，美國股市3大指數29日收黑，美債殖利率攀升。
道瓊工業指數下挫136.83點或0.31%，收報44713.52點。標普500指數下跌28.39點或0.47%，收在6039.31點。那斯達克綜合指數下滑101.27點或0.51%，收19632.32點。費城半導體指數上揚11.07點或0.23%，收4918.10點。
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