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美股最錢線/DeepSeek衝擊 擴大領漲層面

財經新聞組／綜合報導

人工智慧(AI)領域的發展對資產價格產生衝擊，這可能在推動科技股走高之外讓更廣泛的股市走強。

以大型股為首的科技股是本輪多頭市場的主要動力。史坦普500科技類股過去兩年上漲約90%，幾乎是整體基準指數漲幅的兩倍。

但由於投資人考量低成本中國AI模型的影響，該類股27日重挫，輝達、博通和甲骨文等知名科技公司的股價遭受重創。Truist Advisory Services聯席投資長勒納(Keith Lerner)表示：「這是市場領導地位更趨均衡的催化劑。」「從根本上來說，這是積極的一面，因為這意味著投資者可以在其他領域賺錢。」

市場領導地位尤其集中被稱為「七巨頭」的科技相關超級大型股：輝達、蘋果、微軟、谷歌母公司Alphabet、亞馬遜、Facebook 母公司Meta Platforms和特斯拉。

標普道瓊指數公司資深指數分析師西爾佛弗布拉特(Howard Silverblatt)表示，截至27日，這些股票合計占史指2022年底以來總回報的55%。

DeepSeek事件餘波中出現明顯輪換跡象。巴克萊策略師表示，即使史指27日因被權值股拖累而下跌1.5%，但約有70%的成分股上漲。

巴克萊策略師在報告中表示：「該類塊的表現與過去幾年類似的避險時期不同，顯示出對科技股出現明顯向『擴大』傾斜。」

雖然華爾街可能需要時間來理解DeepSeek的影響，但大通投資顧問公司總裁圖茲(Peter Tuz)表示，27日的「價格走勢對許多認為這些股票所向無敵的人來說是一記重擊，最終結果可能是奪走該領域的一些籌碼並將其傳播到市場的其他領域。」

許多投資人早已預期，受獲利趨勢影響，股市走強將蔓延至科技股和「七巨頭」以外的領域。雖然過去一年「七巨頭」的獲利成長遠遠超過史指其他成分股，但差距預計將會縮小。（財經新聞組）

投資 輝達 DeepSeek

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