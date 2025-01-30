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Meta對本季營收失望 估全年支出大增

財經新聞組／綜合報導

Meta公布第4季財報，對預測本季營收成長將放緩感到失望，並表示2025年的支出成長速度將快於去年。

這家社群媒體巨頭第4季每股獲利為8.02元，營收484億元，高於預期的每股獲利6.75元，營收469億元。

該公司全年淨收入總計624億元，較上年的391億元成長59%。

不過，該公司預計第1季營收將在395至418億元之間，較去年同期成長8-15%。第4季營收比去年同期成長21%；2024年全年營收總計1645億元，比去年成長22%。

Meta拒絕提供全年營收財測，僅表示「預計今年對核心業務的投資將使我們有機會在2025年繼續實現強勁的收入成長」。

不到一周前，Meta執行長祖克柏宣布，計劃今年在人工智慧基礎設施項目上投資600至650億元，其中包括建造一個數據中心；其規模非常大，相當於很大一部分曼哈頓。

該公司先前預估第1季資本支出為380至400億元，高於先前估計的370至400億元。

財務長李蘇珊(Susan Li)在財報聲明中表示，2025年的支出應在1140至1190億元之間，高於2024年的951億元，「2025年費用增加的最大單一驅動力將是基礎設施成本，這是由更高的營運費用和折舊推動的。」

她說，「隨著在基礎設施、貨幣化、現實實驗室、生成式人工智慧(AI)以及監管和合規等優先領域增加技術人才，我們預計員工薪酬將成為第二大因素。」

執行長祖克柏在財報聲明中表示：「我們在AI、眼鏡和社交媒體的未來方面繼續取得良好進展。」「我很高興看到這些努力在2025年進一步擴大。

《華爾街日報》報導，該公司與川普總統達成一項2500萬元的和解協議，以解決該公司因決定暫停總統Facebook帳號而受到的訴訟。

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