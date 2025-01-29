輝達 重挫 散戶逢低大量買進

由於對中國新創公司DeepSeek的低成本人工智慧 (AI) 模型的擔憂，輝達(Nvidia)27日大跌17%，市值縮水5930億元；但散戶投資人趁機買入創紀錄數量的輝達股票。Vanda Research數據顯示，散戶對輝達股票的淨購買總額為5.622億元，創2014年以來的最高紀錄。過去幾年，散戶一直持續買入輝達股票。Vanda Research指出，上季散戶買進價值約73億元的輝達股票。然而，這幾乎只有2024年9月當季購買量高峰的一半。

洛馬預測今年獲利低於預期

洛克希德馬丁預測2025年獲利低於華爾街 的預期，因為這家國防巨頭正努力應對F-35技術升級的延後推出，凸顯出在全球緊張局勢加劇的情況下對今年的謹慎基調。根據LSEG的數據，總部位於馬里蘭州貝塞斯達的洛克希德馬丁預計2025年每股獲利將在27至27.3元間，低於分析師平均預期的每股27.92元。上季淨收入為5.27億元，合每股2.22元，較去年同期下降71%，因為其航空、飛彈和火控業務部門的機密項目損失了12.9億元。

皇家 加勒比估今年獲利增23%

皇家加勒比郵輪表示2025年「又是偉大的一年」，預計調整後獲利將增加近23%，大大高於華爾街的預期，因為預計將受益於創紀錄的訂房量增加以及在其度假產品中推出河運遊輪。該郵輪公司第4季運送乘客220萬人次，較去年同期成長11.3%。預計全年調整後每股獲利在14.35至14.65元間，而LSEG分析師的平均預期為14.41元。第4季營收從去年同期的33.3億元增至37.6億元；分析師平均預期為37.7億元。調整後每股獲利1.63元，高於分析師預期的1.5元。

銷量回升 金佰利對獲利樂觀

金佰利(Kimberly-Clark)預計全年調整後獲利成長將超過華爾街預期，上季銷售額優於預期，因這家舒潔紙巾製造商受益於需求復甦。雖然金佰利與其他消費品公司一樣抑制價格上漲，但第4季銷量有所回升，上漲了1.5%，價格則上漲了0.6%。上季淨銷售額49.3億元，超過LSEG分析師平均預期的48.6億元。以固定匯率計算，預計全年調整後每股獲利將成長中高個位數百分比，而預期為成長3.2%至每股7.58元。