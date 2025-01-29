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星巴克業績佳 銷售額卻下滑

財經新聞組／綜合報導

星巴克上季同店銷售額連續第4季下滑，但獲利和營收超出華爾街預期。

這家咖啡巨頭上季啟動了一項轉虧為盈計畫，希望重振過去一年下滑的美國業務。

執行長尼科爾(Brian Niccol)在該公司官網發布的影片中表示：「雖然還有改進的空間，但我們正在按計劃取得進展，並有信心走在正確的軌道上。」

星巴克第1財季淨利為7.808億元，合每股69分，高於預期的67分，但低於去年同期的10.2億元和每股90分。

該公司淨銷售額為94億元，與去年同期持平，高於預期的93.1億元。

由於門市客流量下降6%，該公司同店銷售額下降4%。StreetAccount預期的跌幅更大，為5.5%。美國和國際業務表現均超出預期。

由於咖啡館客流量下降8%，美國同店銷售額下滑4%。自去年9月尼科爾上任以來，該公司一直試圖透過「回歸星巴克」、重新將重點放在咖啡和客戶體驗上來扭轉其美國業務。

在本土市場以外的國際業務同店銷售額也下降4%。

星巴克在第二大市場中國同店銷售額下降6%，原因是平均帳單金額下降了4%。這家咖啡巨頭一直在中國折扣促銷，以與瑞幸咖啡等低價對手競爭。

咖啡 星巴克 華爾街

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