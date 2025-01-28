全球AI股遭重創…DeepSeek引恐慌 分析師：低接Nvidia、台積電良機

分析師認為，DeepSeek引發的賣壓，創造出逢低買進輝達（Nvidia）和台積電ADR等股票的良機。（路透）

中國人工智慧（AI ）新創公司DeepSeek發表高性價比的AI模型後，重創全球AI晶片 股，輝達 （Nvidia）股價暴跌16.9%，台積電ADR重挫13.3%，但分析師認為，這波賣壓創造出逢低買進輝達和台積電ADR等股票的良機。

基於微軟和Google母公司字母（Alphabet）等大咖還在燒錢軍備競賽，不管是由美國、還是中國引領AI創新，驅動AI效能的硬體需求將維持居高不下，而且日漸成長，成本降低也將讓AI更獲廣泛使用，AI市場研究業者Reflexivity總裁塞特（Giuseppe Sette）說，「硬體生產商將透過AI需求擴大，受惠於DeepSeek的創新」。

DeepSeek的產品引發市場憂心可能衝擊輝達的定價權，也可能促使微軟和字母等業者購買較少晶片，但Alliance Bernstein分析師拉斯根（Stacy Rasgon）認為，DeepSeek的成本可能隨時間提高，因此對價格的憂慮太過頭，而且「對尋找AI採用的人而言，作為半導體分析師的我們堅信傑文斯悖論（Jevons paradox，例如效率增幅會創造出需求的淨增幅）」。

因此，投資人應該尋找低接輝達的機會，即便全球晶片需求下滑，輝達仍將驅動AI創新，提振銷售與獲利的速度依然快於一般公司，且輝達價位降低也是該股利多。輝達股價27日重挫16.9%。

美股大多頭、Fundstrat全球顧問公司研究主管Tom Lee指出，投資人對DeepSeek引發的憂慮過度反應，「輝達股價跌幅是2020年3月以來最大，我們認為這最後將是投資人的重大機會」，他目前仍認為輝達股價下滑是買點。

另一方面，台積電是全球晶圓代工龍頭，包辦多數的先進晶片代工產能，不管當前的AI晶片需求會如何變動，未來幾年的需求仍將快速成長，即便DeepSeek顛覆美國的AI領導地位，也不影響台積電的技術領先地位，最終全球企業仍必須向台積電採購晶片。

Wedbush分析師布萊森（Matthew Bryson）說，這擴大了晶片客戶的廣度，而台積電不可或缺。

此外，應用材料（Applied Materials）、科林研發（Lam Research）以及艾司摩爾（ASML）等三大晶片製造商也值得買進，因為都是晶片製造產業的關鍵要角。其他值得投資的股票，還包括半導體測試設備龍頭愛得萬測試（Advantest）、資料中心散熱與店員設備供應商Vertiv控股公司、電源管理設備製造商伊頓（Eaton），以及AI晶片聯結零組件製造商安費諾（Amphenol）。