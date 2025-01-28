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DeepSeek成AI黑馬 創辦人梁文鋒經歷曝光 核心職位都是應屆畢業天才

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Deepseek旋風發威 美國股匯債金全被掃到

記者朱漢崙／台北即時報導
Deepseek旋風不但使美股高科技股全部重挫，連同債券、美元指數、金價全面下降，其中以金價的表現最為戲劇化。（路透）
Deepseek旋風不但使美股高科技股全部重挫，連同債券、美元指數、金價全面下降，其中以金價的表現最為戲劇化。（路透）

Deepseek旋風不但使美股高科技股全部重挫，連同債券、美元指數、金價全面下降，其中以金價的表現最為戲劇化。法人分析，由於金價面臨美股重挫，投資人面臨流動性的問題，不得不拋售黃金來彌補股市虧損，因此使得金價反而先升後跌。

中國AI新創公司Deepseek迅速崛起，其最新版本的AI助理不但成功躋身App Store評分最高的免費應用程式，且公司宣稱能以極低成本以及極少晶片算力，實現美廠以數十倍經費打造的同等效能，消息傳出之後不但打擊投資人對美國AI廠商的信心，科技股更是領跌大盤，尤其科技七雄中Nvidia、Super Micro、AMD等AI晶片及基礎設備公司股價跌幅居前。

另一方面，由於市場避險情緒攀升，因此科技股大跌的同時也推動核心消費、醫療保健等防禦類股漲幅居前。

Deepseek效應除了衝擊美股之外，也同步影響了美元指數還有美國公債殖利率的表現。市場擔心Deepseek恐威脅美國科技領先地位，以及預期高估值的科技股難以持續支撐市場行情，因此不但美元指數走低，而且帶動對美國公債的避險需求，使美國公債需求轉強，因此壓抑美債殖利率，十年期公債大幅下跌九個基點到到4.53%。

值得注意的是，避險需求湧現，也同樣帶動日圓、瑞士法郎走強，特別是日本政府上周升息已經助升日圓，如今再加上避險需求，法人認為日圓匯率之後升值的力道可能會更強。

對於金價因為Deepseek旋風而大洗三溫暖的表現，法人也分析，雖金價一度因美債殖利率、美元的走低而上揚，然而隨著美股大幅拉回，部分投資人面臨流動性問題，拋售黃金以彌補股市虧損，因此壓抑金價自高檔回落，從原本已經接近每盎司2800美元的價位回跌到2746.1美元。

金價 殖利率 美股

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