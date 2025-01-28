用原油期貨對沖通膨 恐弄巧成拙推高消費物價

利用原油對沖通膨風險，反而間接推高通膨。（路透）

投資 人紛紛搶購原油期貨，以對沖川普關稅可能導致通膨再次抬頭的風險，但恐會丟巧成拙。

石油 是一種很受歡迎的通膨對沖工具，因為能源是消費者物價指數(CPI)重要的一籃子組成部分，並且還透過商品和服務成本間接影響CPI。但這意味著搶進原油期貨本身也可能有助於推高消費物價。

美國商品期貨交易委員會(CFTC)的數據顯示，基金經理人已建立9個月來最大的原油期貨淨多頭部位。

在美股年初承壓、指標美國公債殖利率創下15個月新高的環境下，石油和其他被視為高風險投資的大宗商品價格通常會下跌，尤其是隨著美元走強對於其他貨幣的持有者來說，它們更昂貴。

不過，今年以來，布蘭特原油和美國WTI期貨價格分別上漲了5%和4%左右，最近交易價格達到6個月高點。

雖然石油交易商關注俄羅斯能源產業新一輪制裁導致的供應收緊，但一些投資人擔心，如果誓言要降低消費物價的川普繼續對墨西哥、加拿大和中國等國家徵收關稅，通膨可能會加劇。

盛寶銀行對CFTC數據的分析顯示，基金經理人在能源、金屬和穀物等一籃子大宗商品中的淨多頭部位已升至近3年來的最高水平，其中原油合約的需求最大。

如果通貨膨脹加速，能源價格很可能會上漲，從而抵消損失。不過，對沖基金科赫全球合夥人前總裁布舒耶夫(Ilia Bouchouev)表示，通膨對沖可能陷入「惡性循環」：「投資人買進石油期貨是為了對沖消費物價上漲的影響，但這種活動可能推高油價 ，引發更嚴重的通膨和更多的對沖交易，然後一再循環。」

Pictet Asset Management多元資產聯席主管拉姆吉(Shaniel Ramjee)表示：「在強勁成長和通膨持續的雙重影響下，市場現在預計聯準會將更加謹慎。油價上漲對通膨前景來說也不是好兆頭。」