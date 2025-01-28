我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「我能再選一次總統嗎？」 川普丟球給眾院議長

川普談DeepSeek：對美AI產業一記當頭棒喝

用原油期貨對沖通膨 恐弄巧成拙推高消費物價

財經新聞組／綜合報導
利用原油對沖通膨風險，反而間接推高通膨。（路透）
利用原油對沖通膨風險，反而間接推高通膨。（路透）

投資人紛紛搶購原油期貨，以對沖川普關稅可能導致通膨再次抬頭的風險，但恐會丟巧成拙。

石油是一種很受歡迎的通膨對沖工具，因為能源是消費者物價指數(CPI)重要的一籃子組成部分，並且還透過商品和服務成本間接影響CPI。但這意味著搶進原油期貨本身也可能有助於推高消費物價。

美國商品期貨交易委員會(CFTC)的數據顯示，基金經理人已建立9個月來最大的原油期貨淨多頭部位。

在美股年初承壓、指標美國公債殖利率創下15個月新高的環境下，石油和其他被視為高風險投資的大宗商品價格通常會下跌，尤其是隨著美元走強對於其他貨幣的持有者來說，它們更昂貴。

不過，今年以來，布蘭特原油和美國WTI期貨價格分別上漲了5%和4%左右，最近交易價格達到6個月高點。

雖然石油交易商關注俄羅斯能源產業新一輪制裁導致的供應收緊，但一些投資人擔心，如果誓言要降低消費物價的川普繼續對墨西哥、加拿大和中國等國家徵收關稅，通膨可能會加劇。

盛寶銀行對CFTC數據的分析顯示，基金經理人在能源、金屬和穀物等一籃子大宗商品中的淨多頭部位已升至近3年來的最高水平，其中原油合約的需求最大。

如果通貨膨脹加速，能源價格很可能會上漲，從而抵消損失。不過，對沖基金科赫全球合夥人前總裁布舒耶夫(Ilia Bouchouev)表示，通膨對沖可能陷入「惡性循環」：「投資人買進石油期貨是為了對沖消費物價上漲的影響，但這種活動可能推高油價，引發更嚴重的通膨和更多的對沖交易，然後一再循環。」

Pictet Asset Management多元資產聯席主管拉姆吉(Shaniel Ramjee)表示：「在強勁成長和通膨持續的雙重影響下，市場現在預計聯準會將更加謹慎。油價上漲對通膨前景來說也不是好兆頭。」

石油 投資 油價

上一則

即使川普開綠燈「盡情鑽探」 油商仍節制支出

下一則

以哈停火 紅海陰霾漸散航商擬回歸 三大巨頭仍有疑慮

延伸閱讀

歐洲央行本週會議有望偏鴿 外界估將再度降息

歐洲央行本週會議有望偏鴿 外界估將再度降息
川普政策推升通膨？非投資等級債抗波動有底氣

川普政策推升通膨？非投資等級債抗波動有底氣
川普 vs. 鮑爾 誰的記者會將決定左右美股本周走勢？

川普 vs. 鮑爾 誰的記者會將決定左右美股本周走勢？
全球三大資管巨頭警告：川普政策恐續威脅債市 美國長債殖利率看漲

全球三大資管巨頭警告：川普政策恐續威脅債市 美國長債殖利率看漲

熱門新聞

中國AI新創公司DeepSeek以高性價比（CP值）的方式推出能夠媲美OpenAI性能的AI模型。（路透）

DeepSeek引發AI崩盤 Nvidia暴跌16%蒸發5000億

2025-01-27 13:03
新創公司DeepSeek走紅。路透

DeepSeek是什麼？為何能震撼科技股？

2025-01-27 11:01
AI寵兒輝達27日下跌16.86%，單日市值蒸發近6000億元，創史上最大單一股票紀錄。美聯社

DeepSeek掀起千層浪 Nvidia市值蒸發6000億 那指大跌逾3%

2025-01-27 16:52
微軟共同創辦人比爾蓋茲2016年於川普大樓。(路透)

比爾蓋茲專訪喊話川普政府這2件事 馬斯克也被點名

2025-01-26 23:10
中國新創公司深度求索（DeepSeek）開發的AI助理成本低廉，表現不亞於美國最優秀的大型語言模型。路透

DeepSeek自我審查 外媒：迴避中國侵台、天安門議題

2025-01-27 15:16
美媒列出川普當選後七檔「MAGA七雄」，指出這些公司股票都在11月5日後表現優異。路透

先別管科技7雄「MAGA七雄」大選後股價漲最凶

2025-01-21 11:10

超人氣

更多 >
DeepSeek引發AI崩盤 Nvidia暴跌16%蒸發5000億

DeepSeek引發AI崩盤 Nvidia暴跌16%蒸發5000億
DeepSeek走紅 開發者是「95後」天才少女 Meta組4團隊應對

DeepSeek走紅 開發者是「95後」天才少女 Meta組4團隊應對
DeepSeek是什麼？為何能震撼科技股？

DeepSeek是什麼？為何能震撼科技股？
報稅季節今天開始 WSJ提醒今年報稅重大改變

報稅季節今天開始 WSJ提醒今年報稅重大改變
DeepSeek掀起千層浪 Nvidia市值蒸發6000億 那指大跌逾3%

DeepSeek掀起千層浪 Nvidia市值蒸發6000億 那指大跌逾3%