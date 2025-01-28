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「我能再選一次總統嗎？」 川普丟球給眾院議長

川普談DeepSeek：對美AI產業一記當頭棒喝

中國DeepSeek竄紅 美科技股遭拋售 比特幣大跌6%

財經新聞組／綜合報導

比特幣跌破10萬元，創11天以來的最低水平，分析師將此歸因於中國人工智慧(AI)模型的流行引發西方AI相關股票拋售後出現的謹慎情緒。

全球最大加密貨幣上周走勢維艱。在美國總統川普當選後，其價格一度突破10萬元，但隨後失去動力。

美東時間27日早盤比特幣報9萬8852.17元，下跌約6%，觸及1月16日以來的最低水平。

美股科技股暴跌，因為交易員擔心中國AI新創公司DeepSeek可能威脅到西方公司在該領域的主導地位。有些人將此稱為AI的「史潑尼克時刻」，指的是前蘇聯發射衛星，引發1950年代末期開始的太空探索競爭。

eToro分析師彼得斯寫道，比特幣的下跌「似乎是由於DeepSeek導致市場中流傳的一些避險情緒所致」。

渣打銀行數位資產研究全球主管肯德里克(Geoffrey Kendrick)表示，那斯達克期貨的下跌損害了加密貨幣市場，但對川普政府宣布加密貨幣儲備的失望，使數位資產更容易遭受大幅拋售。

加密貨幣未能出現在川普上周上任第一天的公告中，這讓一些投資人感到失望。川普在23日的一項行政命令中成立一個工作小組起草新的加密規則並研究加密儲備，但美國證券交易委員會(SEC)則提高了會計要求，業界認為這阻礙了加密的採用。

川普 貨幣 AI

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