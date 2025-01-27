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DeepSeek爆火引AI股恐慌 美學者：AI爭霸中美打成平手

記者謝守真／即時報導
中國AI新創公司DeepSeek以高「性價比」的方式推出能夠媲美OpenAI性能的AI模型。（路透）
中國AI新創公司DeepSeek以高「性價比」的方式推出能夠媲美OpenAI性能的AI模型。（路透）

中國私募巨頭「幻方量化」旗下開源模型公司DeepSeek上周發布新模型「DeepSeek-R1」，在中美爆紅，同時登頂中美應用商店榜首創下歷史。據香港《信報》報導，美國紐約大學神經科學名譽教授馬庫斯（Gary Marcus）對此稱，現階段的「AI霸權」之爭已結束，「美國沒贏，中國也沒贏」中美打成平手。

據美國內容創作平台Substack消息，馬庫斯評論表示，中國近期的進展對OpenAI而言無疑是個重大打擊。OpenAI的「GPT-5」遲遲未能問世，且每個新模型都能被競爭對手迅速跟進。聽到傳聞指出由於OpenAI開發GPT-5時遇到困難，便乾脆把重點放在用戶介面上。

馬庫斯預料，OpenAI的結局，就是AI領域的WeWork，曾備受追捧但最終卻崩塌。而輝達（Nvidia）的惡夢或將很快的到來，因為沒有輝達的頂級晶片，也能有DeepSeek這樣的驚人成果，反問晶片還是否為必需品。

馬庫斯認為，率先開發出GPT-5的公司也只能在文本生成上略勝一籌。長遠來看，誰先達成此目標並不重要，並不會對生成式人工智慧大局造成根本性改變。「除非出現重大變數，否則即使投入5,000億美元的基礎設施建設，未來數年內中美兩國都難以在這場競爭中取得決定性優勢。」

馬庫斯預測，3年後技術進步將更趨於漸進，創新會很快被追上，GPT-5類模型終將問世，但無論是哪家公司拔得頭籌，領先優勢都將轉瞬即逝。而模型更高效、成本更低，但幻覺和可靠性問題仍將存在。到2027年底，中美兩國都不太可能實現「通用人工智能」(AGI)。在「大型語言模型」(LLM）領域無休止的競爭，只會消耗原本用於更創新方案的寶貴資源。

「美國想重獲顯著的優勢，唯一的出路就在於，政府機構、企業或實驗室能突破LLM的固有範式局限。」但馬庫斯稱，目前LLM的路徑已成熟，很難再有顛覆性突破，且還存在透明度差、結構龐雜，難以調試和驗證的問題。技術突破的關鍵，就在開闢新方向，把所有希望寄託在LLM上，無異於刻舟求劍。

馬庫斯指，AGI競賽最終贏家，勝出的不會是有最多晶片的國家，而是最能創新的國家，可能是美國或中國中國，也可能是某個不拘泥於LLM範式、敢在創新上投入重要資源的其他國家。

此外，由於DeepSeek的爆火，這也引發美國AI股的「恐慌」，投資者對AI盈利能力及行業對高科技晶片的旺盛需求的信心產生動搖，道指期貨暫報4萬4,223點，跌387點；納指期貨跌逾4%，美國半導體股盤前暴跌。

美國紐約大學神經科學名譽教授馬庫斯（Gary Marcus）對此稱，現階段的「A...
美國紐約大學神經科學名譽教授馬庫斯（Gary Marcus）對此稱，現階段的「AI霸權」之爭已結束，美國沒贏中國也沒贏，中美打成平手。圖／截自馬庫斯美國內容創作平台Substack帳號

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