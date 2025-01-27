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寒流發威用電取暖 美國化石燃料發電大增

中央社／華盛頓26日綜合外電報導
美國這個冬天為抗天寒而增加發電。（美聯社）
美國這個冬天為抗天寒而增加發電。（美聯社）

美國大片地區這個冬天為寒流所苦，增加發電以供暖結果就是燃煤、燃油等高污染發電激增，加上總統川普回鍋誓言大力推動化石燃料，外界擔心美國發展清潔電力的腳步恐慢下。

路透報導，倫敦證券交易所（LSEG）的數據顯示，今年1月1日到22日，美國本土48州的燃煤發電量至少是2019年以來新高，並比去年同期增加6%。

燃油發電這段期間則比去年同期高170%，成為3年來新高；燃油發電在美國主要是燃氣發電的備援。

至於這段期間美國主要電力來源的燃氣發電，雖較去年同期稍降2%，但發電量仍處這個時節的高檔。美國燃氣發電量去年也寫下新高。

當前化石燃料發電大增，適逢全美大部分地區正受低溫侵襲，迫使電力公司必須利用一切可用資源提高發電量。

然而當前也時值總統川普回鍋，川普2.0已誓言要加大化石燃料的產量和用量，從而恐給電力公司一個錯覺－如今可放膽使用化石燃料發電，也暫不用為逐步淘汰化石燃料而致力開發清潔電力。

美國今年前3週為抗天寒而增加發電，除化石燃料外，核能發電量比2023年同期增加3.7%，太陽能發電則比2023年同期增加51%。等氣溫恢復正常後，追蹤電力公司有無同步降低化石燃料使用將是關鍵。

川普 低溫 證券

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