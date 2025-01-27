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川普政策推升通膨？非投資等級債抗波動有底氣

記者廖賢龍／即時報導
美國非投資等級債基金績效(資料來源：理柏資訊)
美國非投資等級債基金績效(資料來源：理柏資訊)

美國經濟強勁，加上對川普新政潛在推升通膨的擔憂，美國十年期公債殖利率自去年九月中低檔3.62%大幅飆升117個基本點至1月14日的4.79%，對利率波動最敏感的長天期公債與投資級債受創最重，分別重跌14.63%與9.52%，非投資等級債則受惠存續期較短的特性而能力抗利率波動影響，逆勢上漲0.84%。

川普1月20日就任美國第47屆總統，儘管新政尚未正式實施，利率早已反映對其政策潛在效應的預期而飆升，富蘭克林證券投顧表示，並非所有類型的債券都與利率波動高度連動，債券的利率波動風險與存續期息息相關，而非投資等級債因為存續期較短，僅約三年左右，因此受到利率波動的影響就相對小，儘管美國消費者物價指數從本波高峰9%以上下滑至3%左右僅花約一年時間(2022/6~2023/6)，不過截至2024年12月的通膨數據仍在2.9%，顯見在過去一年半，美國通膨降溫進展牛步，若再考量川普新政潛在推升通膨的影響，債市投資宜靠攏如美國非投資等級債這類較短存續期的類型。

展望川普新政將力拚經濟，富蘭克林證券投顧看好美國非投資等級債市將受惠，原因有三：1.受惠經濟成長，統計過去30年，當美國經濟成長高於2.5%時，美國非投資等級債平均報酬有7%，大幅高於投資級債與公債的4.5%與3.5%；2.受惠美國優先，美國非投資等級債企業多屬以美國國內營收為主的企業，將受惠於美國優先的減稅政策，有助獲利提升；3.受惠放鬆監管，監管放鬆有助提振企業活動與管理層信心，進一步刺激併購交易與帶動企業信評水準獲提升的機會。

富蘭克林證券投顧表示，美國非投資等級債目前殖利率仍有7.5%左右，非常具有吸引力。富蘭克林坦伯頓公司債基金截至2024年12月底，績效領先於同類型平均，且成立至今已近30年歷史，該基金經理人葛倫‧華勒看好非投資等級債市匯聚基本面良好、供需技術面具支撐與市場環境有利等三大利多，預期違約率仍可維持於歷史低檔，而在利差偏窄下，更可拉高持債品質而不需要犧牲過多的殖利率機會。葛倫‧華勒表示，團隊秉持著重品質與精選持債策略，以期尋求具可持續性與具韌性的投資成果。

各類債券表現(資料來源: 理柏資訊，彭博資訊)
各類債券表現(資料來源: 理柏資訊，彭博資訊)

投資 殖利率 川普

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