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TikTok未來何去何從？川普曝已多方商討收購 預計30天內給答案

中央社／空軍一號總統專機上25日綜合外電報導
總統川普今天表示，他正與多方人士討論收購中國短影音平台TikTok，並可能在未來30天內就這款熱門應用程式的未來做出決定。（路透）
總統川普今天表示，他正與多方人士討論收購中國短影音平台TikTok，並可能在未來30天內就這款熱門應用程式的未來做出決定。（路透）

總統川普今天表示，他正與多方人士討論收購中國短影音平台TikTok，並可能在未來30天內就這款熱門應用程式的未來做出決定。

川普在飛往佛羅里達州的空軍一號上告訴記者：「我已經和許多人討論過TikTok，大家對TikTok都很感興趣。」

路透今天稍早報導，2名瞭解討論內容的知情人士表示，川普政府為拯救TikTok，正研議由軟體公司甲骨文（Oracle）和一群外部投資人接手，藉此接掌TikTok營運。

其中一名消息人士告訴路透，依照白宮正在研議的協議，TikTok中國母公司字節跳動（ByteDance）將保留TikTok少部分股權，但TikTok的演算法、資料收集和軟體更新，將由為TikTok提供網路基礎設施的甲骨文監管。

然而，川普在機上對記者表示，他並未與甲骨文董事長艾里森（Larry Ellison）談過收購TikTok的問題。

當被問到是否正在與甲骨文和其他投資者達成拯救TikTok的協議，川普表示：「不對，不是和甲骨文，許多有影響力的人正在和我討論收購事宜。國會給了我90天時間，我可能會在未來30天內做出決定。」

川普說：「如果我們能拯救TikTok，我認為這會是件好事。」

TikTok 川普 甲骨文

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