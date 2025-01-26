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凜冬將至還是持續強健？蘋果本周將公布財報 市場看法不一

編譯陳苓／綜合外電
蘋果將在本周公布財報，市場看法不一。（美聯社）
蘋果將在本周公布財報，市場看法不一。（美聯社）

蘋果將在本周公布財報，市場看法不一。有分析師說蘋果的「凜冬到來」，但也有人持續看好，認為服務營收足以抵銷iPhone的低迷，並認為股價跌過頭了。

蘋果預定在美國時間1月30日美股盤後公布上季（2024年10~12月）財報。高盛分析師黃麥可（Michael Ng、音譯）估計，上季iPhone出貨量將出現年減、降至7,690萬支左右，但由於iPhone平均售價年增5%，足以抵銷。他預測iPhone銷售將上揚1%至697億美元。蘋果整體營收將攀升近4%至1,242億美元，而服務部門更會繼續交出兩位數成長。

黃麥可下修蘋果目標價，但維持買進評等，預料市場情緒將在年中好轉，蘋果將在春天發布新Mac、iPad、iPhone SE，並要在全球開發者大會（WWDC）揭露新人工智慧（AI）功能，秋季還有新iPhone問世。

美國銀行（BofA）也調降蘋果目標價，但估計上季財報持續強健，iPhone出貨量為7,900萬支，整體營收達1,260億美元。不過美銀把本季iPhone出貨展望，從5,600萬支降至4,900萬支。

蘋果24日收在222.78美元，已從波段高點回檔逾10%進入修正。與此同時， 據道瓊市場數據公司（Dow Jones Market Data），上月為止約有1.57億股蘋果股票遭到借券做空，占可供交易總股數的1%，比例寫2020年8月來新高。

蘋果股價受創，主要是iPhone需求疲弱。Canalys報告指出，iPhone去年的中國大陸市占落居第三。另一原因是Apple Intelligence上路緩慢，可能難以在近期內提振iPhone銷售。瑞銀分析師形容，蘋果的凜冬到來。Jefferies分析師更將蘋果股票評等降至賣出。

但Wedbush分析師艾夫斯表示，對蘋果股票的恐慌與做空太過頭了。他說，蘋果股價相對於歷史水位，確實處於高檔，但有3億支iPhone四年來沒有升級，該公司處於多年換機潮的初期階段。

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