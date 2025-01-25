我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遊客爆量、羅浮宮年久失修 館長認「參觀是種折磨」

直接吃太可惜 奇異果搭配兩物「腸胃好菌更多」

美股最錢線/停工、裁員… 波音初估上季虧35億

財經新聞組／綜合報導

波音公司23日盤後公布第4季初步業績，受國際機械師協會(IAM)停工、裁員和國防業務變動的影響，該公司的營運現金流損失高達35億元。

波音公司預計本季營收152億元，低於市場預測的167.6億元；每股GAAP虧損為5.46元，也大於預測的虧損1.32元。波音公司也預計將在其國防和航太業務中提列17億元的稅前費用。

波音公司總裁兼執行長奧特伯格表示：「雖然我們面臨短期挑戰，但我們在本季採取了重要措施來穩定業務，包括與IAM代表的團隊成員達成協議，並成功籌集資金以改善我們的資產負債表。」「我們還重啟了737、767和777/x 777X的生產，我們的團隊將繼續專注於未來的艱苦工作，為波音打造新的未來。」

波音公司表示，於11月結束並簽訂全新4年合約IAM罷工將導致勞動力成本上升，從而導致777X和767噴射機項目的稅前費用達到11億元。

經過8周罷工，波音同意在4年內將IAM成員的薪資提高38%；將先前7000元的獎金與5000元一次性付款合併，總計1萬2000元，存入401(k)退休計畫或作為現金支出；增加了401(K)同步提撥金額；並降低醫療保險費等等。

波音公司12月在華盛頓州和加州的基地解雇了數百名工人。該公司先前曾表示將裁員10%。

波音公司本月稍早指出，第4季交機57架，包括36架737 MAX噴射機、15架787夢幻機、3架767噴射機和3架777噴射機。波音公司表示，今年共交機348架商用飛機，較去年同期下降三分之一。

11月時波音的現金狀況不斷減少，威脅到該公司的投資信用評級，促使該公司宣布出售190億元的股票以增加現金儲備。波音公司表示，截至第4季的現金和有價證券投資額為263億元。

波音公司將於1月28日開盤前公布第4季和去年全年業績。（財經新聞組）

波音 投資 裁員

上一則

財經簡訊

下一則

印度首富要建世界最大資料中心 可能砸200至300億美元

延伸閱讀

川普就職後媒體大調整 傳CNN和NBC News將裁員

川普就職後媒體大調整 傳CNN和NBC News將裁員
灣區科技、零售業 年初裁員近600人

灣區科技、零售業 年初裁員近600人
Meta聚焦AI、社群邁向「高強度年」裁員5%績效差員工

Meta聚焦AI、社群邁向「高強度年」裁員5%績效差員工
今年機票恐更貴 航空業缺飛機…波音遲交機、缺零件都是原因

今年機票恐更貴 航空業缺飛機…波音遲交機、缺零件都是原因

熱門新聞

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（中）離台後飛抵北京，出席輝達北京分公司尾牙。圖為他17日晚間在台北南港展覽館結束代工廠緯創尾牙行程，隨後趕往輝達台灣分公司尾牙。（中央社）

黃仁勳赴北京吃尾牙 指Nvidia中國員工離職率全球最低

2025-01-19 13:57
美媒列出川普當選後七檔「MAGA七雄」，指出這些公司股票都在11月5日後表現優異。路透

先別管科技7雄「MAGA七雄」大選後股價漲最凶

2025-01-21 11:10
美國債市從元月10日開始出現一小股打不死的空頭，賭聯準會（Fed）下一步動作將是升息，而非降息。（路透）

Fed下一次行動將是升息？目前機率曝光

2025-01-20 07:10
輝達執行長黃仁勳去年底出席位於曼谷的「泰國AI願景」記者會。（路透）

不跟科技大老站隊「川普2.0」黃仁勳缺席就職典禮

2025-01-19 21:50
美國總統川普再次揚言對墨西哥和加拿大課徵高額關稅，墨西哥披索及加幣應聲重貶。（路透）

川普重擊匯市 這三種貨幣都重貶 人民幣跌勢反較輕

2025-01-21 06:10
川普就職典禮，富豪群集，右起特斯拉執行長馬斯克、谷歌執行長皮伽、亞馬遜創辦人貝佐斯及其未婚妻桑契斯、Meta執行長查克柏格伉儷。(路透)

人類史上首見兆億富翁？未來10年可能出5位 黃仁勳入列

2025-01-21 01:15

超人氣

更多 >
甩絕望的文盲封號？ 王一博英文獨白介紹家鄉 網友超驚喜

甩絕望的文盲封號？ 王一博英文獨白介紹家鄉 網友超驚喜
軍機遣返無證客 白宮發言人曬照片：已經出發

軍機遣返無證客 白宮發言人曬照片：已經出發
新野火擴散威脅近1.5萬棟建築 5萬人撤離 華人目睹天空灰紅

新野火擴散威脅近1.5萬棟建築 5萬人撤離 華人目睹天空灰紅
馬斯克接下來的最大挑戰：小小1美分

馬斯克接下來的最大挑戰：小小1美分
請教前輩？傳賀錦麗多次聯絡喜萊莉 討論敗選後下一步

請教前輩？傳賀錦麗多次聯絡喜萊莉 討論敗選後下一步