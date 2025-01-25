美股最錢線/停工、裁員… 波音初估上季虧35億

波音 公司23日盤後公布第4季初步業績，受國際機械師協會(IAM)停工、裁員 和國防業務變動的影響，該公司的營運現金流損失高達35億元。

波音公司預計本季營收152億元，低於市場預測的167.6億元；每股GAAP虧損為5.46元，也大於預測的虧損1.32元。波音公司也預計將在其國防和航太業務中提列17億元的稅前費用。

波音公司總裁兼執行長奧特伯格表示：「雖然我們面臨短期挑戰，但我們在本季採取了重要措施來穩定業務，包括與IAM代表的團隊成員達成協議，並成功籌集資金以改善我們的資產負債表。」「我們還重啟了737、767和777/x 777X的生產，我們的團隊將繼續專注於未來的艱苦工作，為波音打造新的未來。」

波音公司表示，於11月結束並簽訂全新4年合約IAM罷工將導致勞動力成本上升，從而導致777X和767噴射機項目的稅前費用達到11億元。

經過8周罷工，波音同意在4年內將IAM成員的薪資提高38%；將先前7000元的獎金與5000元一次性付款合併，總計1萬2000元，存入401(k)退休計畫或作為現金支出；增加了401(K)同步提撥金額；並降低醫療保險費等等。

波音公司12月在華盛頓州和加州的基地解雇了數百名工人。該公司先前曾表示將裁員10%。

波音公司本月稍早指出，第4季交機57架，包括36架737 MAX噴射機、15架787夢幻機、3架767噴射機和3架777噴射機。波音公司表示，今年共交機348架商用飛機，較去年同期下降三分之一。

11月時波音的現金狀況不斷減少，威脅到該公司的投資 信用評級，促使該公司宣布出售190億元的股票以增加現金儲備。波音公司表示，截至第4季的現金和有價證券投資額為263億元。

波音公司將於1月28日開盤前公布第4季和去年全年業績。（財經新聞組）