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遊客爆量、羅浮宮年久失修 館長認「參觀是種折磨」

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財經簡訊

財經新聞組／整理

特斯拉召回120萬輛電動車

根據中國國家市場監督管理總局公告，特斯拉自24日起召回逾120萬輛電動車，以排除可能的安全疑慮。

被召回的車型及年分為生產日期在2023年7月16日至2024年12月14日期間的部分進口Model S、Model X及上海生產的Model 3、Model Y電動車，共33萬5716輛；以及生產日期在2022年1月3日至2023年9月23日期間的部分上海生產Model 3、Model Y電動車，共87萬1087輛。

谷歌打擊虛假評論獲英肯定

英國競爭監管機構表示，已確保谷歌在打擊虛假評論方面做出重要改變，包括對透過虛假或誤導性評論提高星級評定的英國企業進行制裁。

英國競爭與市場管理局(CMA)在聲明中表示，谷歌也承諾在使用虛假評論提高星級評定的英國企業資料上標示「警告」通知。

全球股票基金本周再度吸金

截至1月22日當周，全球股票基金在5周內第4次獲得資金流入，得益於通膨降溫後聯準會降息的樂觀情緒，以及川普總統計劃大規模投資人工智慧(AI)基礎設施。

根據LSEG Lipper數據，全球股票基金在前周淨流出約43億元後，本周吸引74.2億元的資金流入。按地區別觀察，投資人搶購了價值66.9億元的歐洲股票基金，收購了價值28.4億元的亞洲基金，但淨贖回價值32億元的美國基金。

假日支出提振美國運通獲利

美國運通第4季獲利成長12%，因假日期間刷卡旅行和線上購物的消費者增加。因利率下降，假期季的強勁表表讓美國運通維持了消費量。

美國運通主要服務富裕消費者，與一些同業相比，它更能應對經濟不確定性，因為高收入者對通膨和借貸成本上升的敏感度較低。其計費業務第4季較去年同期成長8%，達到4084億元。截至12月31日當季，獲利從去年同期的19.3億元或每股2.62元增至21.7億元或每股3.04元。

特斯拉新ModelY 3月起交車

根據該公司官網，特斯拉將自3月起在美國開始交車最新版Model Y SUV。Model Y Juniper的標價為5萬9990元，不包括購買新電動車的7500元聯邦稅收抵免。

官網顯示，該車的面板、前後燈條均經過重新設計，內裝也進行了升級，配備通風座椅、可傾斜的第二排座椅和更快的Wi-Fi。

電動車 特斯拉 谷歌

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