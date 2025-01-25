美股場外交易成新主流 占1月交易量51.8% 連5月創紀錄

美股超過一半交易不是在交易所公開進行。（路透）

在全球最大、流動性最強的美國股市有一個令人驚訝的新事實：大部分的市場活動不再公開進行。

數據顯示，有史以來第一次，美股大部分交易都在交易所之外進行。

這種場外交易活動預計將占1月交易量的51.8%，創歷史新高。除非出現意外下滑，否則這將是連續第5個月創下紀錄，也是連續第3個月隱藏交易占總交易量的一半以上。場外交易通常在大型公司內部或被稱為「暗池」的替代平台進行。

Jefferies市場結構主管庫茲洛克(Anna Ziotis Kurzrok)在給客戶的最新報告中寫道，這種轉變「似乎正在發展成為一種長期趨勢，而且很可能是永久趨勢」。

多年來，場外交易一直是華爾街 日益凸顯的特色，但到目前為止，包括紐約證券 交易所(NYSE)和那斯達克 在內的公開交易所仍然占有市場活動的主導地位。這很重要，因為交易所顯示的是大多數參與者用來買賣股票的報價。

專家表示，轉向場外交易是多年來的趨勢發展。如果這種趨勢持續下去，最終可能對市場運作產生影響。理論上，場外交易越多，場內競爭最佳價格的交易單就越少；這也意味著場內和場外的定價可能會變得更糟。

美國證券交易委員會(SEC)近年來已採取措施，試圖透過改革市場結構來推動更多的交易活動回歸到交易所。在SEC提出的4項提案中，只有2項規則獲得通過：調整股票定價方式以及場內和場外交易的執行方式。

目前，對市場效率的威脅仍是一個遙遠的問題。1月有48.2%的交易仍在交易所進行。相反，這種變化或許更有用，因為它是市場格局不斷演變的指標。

庫茲洛克指出，場外交易活動的激增與價值低於1元的股票交易量的增加相對應，這些股票通常是散戶的最愛。

根據Jefferies的計算，若剔除這些低於1元的股票，場外交易仍占總交易量的40%以下。因此，庫茲洛克表示，明顯的場外交易轉變「並不一定意味著某一天某支股票或所有股票的交易情況都會變得更糟」。