川普對中關稅衝擊 拉夫勞倫執行長：「這是個壓力點」

即使對中國徵收25%的關稅 ，也會對代表性零售商 拉夫勞倫(Ralph Lauren)造成傷害。

拉夫勞倫執行長盧維(Patrice Louvet)在瑞士達沃斯世界經濟論壇受訪時表示，「這是一個壓力點。但我認為我們可以處理這個問題並管理它。我認為我們已經習慣了關稅。這不是一個新概念，我們已經能夠駕馭它。」

川普 的關稅已成為2025年籠罩在零售商頭上的一片烏雲。

在競選總統期間，川普提出幾個提高其他國家關稅的辦法。其中包括對所有外國進口產品徵收10%至20%的關稅，對中國進口產品徵收60%至100%的額外關稅，以及對墨西哥進口產品徵收25%的關稅。

拉夫勞倫的採購比率一度有50%依賴中國。盧維透露，如今這數字已接近中位數個位數百分比。

他指出，拉夫勞倫不太可能完全退出中國市場以降低關稅風險，「在某些領域，中國擁有獨特的專長。我們一些更精緻的毛衣是在中國製造；我們一些更精緻的鞋類也是在中國製造。」

他解釋，「在壓力之下，我們總是可以找到替代方案。我們正在模擬各種情況以做好準備。但同樣，對我們來說，重要的是採購選項的多樣性。」

關稅最可能對服裝公司產生重大影響，因為這些公司大部分商品都是從中國採購，因為中國的生產成本較低。但由於消費者不願上漲價格，也可能抑制需求。

美國零售聯合會(NRF)估計，川普提議的關稅措施可能導致美國消費者的消費能力每年減少460億至780億元。消費者將為服裝多支付139億至240億元。

但服裝公司的股票已擺脫關稅擔憂的影響。過去三個月，拉夫勞倫和North Face供應商VF Corp.的股價分別上漲18%和19%。Skechers上漲12%，而Uggs製造商Decker's Outdoor上漲 28%。