我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

想讓川普再當一任總統 共和黨議員提案修憲

為什麼新加坡人喜迎川普回歸？民調曝2點與川普超合拍

川普對中關稅衝擊 拉夫勞倫執行長：「這是個壓力點」

財經新聞組／綜合報導

即使對中國徵收25%的關稅，也會對代表性零售商拉夫勞倫(Ralph Lauren)造成傷害。

拉夫勞倫執行長盧維(Patrice Louvet)在瑞士達沃斯世界經濟論壇受訪時表示，「這是一個壓力點。但我認為我們可以處理這個問題並管理它。我認為我們已經習慣了關稅。這不是一個新概念，我們已經能夠駕馭它。」

川普的關稅已成為2025年籠罩在零售商頭上的一片烏雲。

在競選總統期間，川普提出幾個提高其他國家關稅的辦法。其中包括對所有外國進口產品徵收10%至20%的關稅，對中國進口產品徵收60%至100%的額外關稅，以及對墨西哥進口產品徵收25%的關稅。

拉夫勞倫的採購比率一度有50%依賴中國。盧維透露，如今這數字已接近中位數個位數百分比。

他指出，拉夫勞倫不太可能完全退出中國市場以降低關稅風險，「在某些領域，中國擁有獨特的專長。我們一些更精緻的毛衣是在中國製造；我們一些更精緻的鞋類也是在中國製造。」

他解釋，「在壓力之下，我們總是可以找到替代方案。我們正在模擬各種情況以做好準備。但同樣，對我們來說，重要的是採購選項的多樣性。」

關稅最可能對服裝公司產生重大影響，因為這些公司大部分商品都是從中國採購，因為中國的生產成本較低。但由於消費者不願上漲價格，也可能抑制需求。

美國零售聯合會(NRF)估計，川普提議的關稅措施可能導致美國消費者的消費能力每年減少460億至780億元。消費者將為服裝多支付139億至240億元。

但服裝公司的股票已擺脫關稅擔憂的影響。過去三個月，拉夫勞倫和North Face供應商VF Corp.的股價分別上漲18%和19%。Skechers上漲12%，而Uggs製造商Decker's Outdoor上漲 28%。

關稅 川普 零售商

上一則

美上周持續失業人數增4.6萬達190萬人 創三年來新高

下一則

科技股高處不勝寒 美股對美債達到「達康泡沫」最膨風水準

延伸閱讀

「我們錯了」 MAGA奶奶拒川普特赦：接受只會侮辱警察、侮辱國家

「我們錯了」 MAGA奶奶拒川普特赦：接受只會侮辱警察、侮辱國家
川普背後的富豪 科技寡頭政治成形

川普背後的富豪 科技寡頭政治成形
韓國瑜率川普就職慶賀團返台 曝訪美期間「每天睡眠不足」

韓國瑜率川普就職慶賀團返台 曝訪美期間「每天睡眠不足」
想讓川普再當一任總統 共和黨議員提案修憲

想讓川普再當一任總統 共和黨議員提案修憲

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳參與矽品潭科廠啟用揭牌典禮。（記者許正宏／攝影）

輝達需要更大的據點 黃仁勳：我會在這蓋一個非常漂亮的總部

2025-01-16 07:20
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（中）離台後飛抵北京，出席輝達北京分公司尾牙。圖為他17日晚間在台北南港展覽館結束代工廠緯創尾牙行程，隨後趕往輝達台灣分公司尾牙。（中央社）

黃仁勳赴北京吃尾牙 指Nvidia中國員工離職率全球最低

2025-01-19 13:57
美媒列出川普當選後七檔「MAGA七雄」，指出這些公司股票都在11月5日後表現優異。路透

先別管科技7雄「MAGA七雄」大選後股價漲最凶

2025-01-21 11:10
美國債市從元月10日開始出現一小股打不死的空頭，賭聯準會（Fed）下一步動作將是升息，而非降息。（路透）

Fed下一次行動將是升息？目前機率曝光

2025-01-20 07:10
輝達執行長黃仁勳去年底出席位於曼谷的「泰國AI願景」記者會。（路透）

不跟科技大老站隊「川普2.0」黃仁勳缺席就職典禮

2025-01-19 21:50
美國總統川普再次揚言對墨西哥和加拿大課徵高額關稅，墨西哥披索及加幣應聲重貶。（路透）

川普重擊匯市 這三種貨幣都重貶 人民幣跌勢反較輕

2025-01-21 06:10

超人氣

更多 >
可省1000億… 眾院共和黨團擬刪減白卡 落實川普政策

可省1000億… 眾院共和黨團擬刪減白卡 落實川普政策
「ICE來了」芝城華埠抓捕影片瘋傳 流言四起引恐慌

「ICE來了」芝城華埠抓捕影片瘋傳 流言四起引恐慌
新研究：這項身體變化 提早9年預警失智症

新研究：這項身體變化 提早9年預警失智症
川普世界經濟論壇演講五要點 一發言讓全場尷尬了

川普世界經濟論壇演講五要點 一發言讓全場尷尬了
ICE波城執法 逮捕8人過程全都錄

ICE波城執法 逮捕8人過程全都錄