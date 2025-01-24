美上周持續失業人數增4.6萬達190萬人 創三年來新高

上周申請失業救濟金人數略有增加，但持續申領失業救濟金的美國人總數升至3年多來的最高水準。

美國勞工部 表示，截至1月18日當周，申請失業救濟金人數增加6000人達到22.3萬人。分析師預計新申請人數為21.9萬人。

每周申請失業救濟金人數被視為裁員的指標。

截至1月11日當周持續申領失業救濟金的人數增加4.6萬人達到190萬人，為2021年11月以來最高水準。

持續申請失業救濟金人數的上升顯示，一些領取救濟金的人發現找到新工作更加困難。這可能意味著即使經濟依然強勁，對工人的需求也正在減弱。

持續申請失業救濟金人數4周平均值比一年前高出約10萬。

雖然2024年出現一些勞動市場疲軟的跡象，但就業 機會仍然充足，裁員率也處於歷史低點。

本月勞工部報告指出，12月就業成長激增，失業率下降。上個月新增25.6萬個工作崗位，失業率下降至4.1%。

2024年的最終就業報告強調，即使利率遠高於疫情 之前，經濟和招聘仍能維持穩健成長。因此，聯準會在2024年底降息3次後，未來幾個月再次降低借貸成本的可能性會大大降低。

整體而言，穩健的就業數據顯示經濟正進入後疫情時期，呈現穩定成長、利率上升、失業率降低、通膨略有上升的態勢。