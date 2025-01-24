我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

想讓川普再當一任總統 共和黨議員提案修憲

為什麼新加坡人喜迎川普回歸？民調曝2點與川普超合拍

美股最錢線／股市已過熱 可能回檔30%

財經新聞組／綜合報導

一直密切關注股市動態的高盛分析師認為當前市場已經過熱，未來可能出現高達30%的回檔。

高盛的數據顯示，自2024年9月以來，風險水準急劇上升。他們追蹤的關鍵風險指標包括：美國整體經濟成長、可能再次上升進而阻礙聯準會降息的通膨、美國經濟政策的走向，以及整體市場股票估值的上升。

高盛分析師團隊成員費拉里奧(Andrea Ferrario)指出：「市場變數對通膨上升趨勢的貢獻最為顯著。過去幾個月，大宗商品價格和美國通膨率都在不斷攀升。」高盛的報告也強調，川普政府的關稅政策將成為全球貿易不確定性日益增加的「核心」，並對股市產生深遠影響。

費拉里奧進一步強調這種威脅：「雖然政策不確定性對股市下跌的預測能力參差不齊，但隨著政策不確定性和地緣政治風險的上升，股市下跌的可能性變得難以捉摸。目前，風險係數已接近30%，足以敲響內部警鐘。」

在高盛開始追蹤下跌風險的歷史中，最大的回跌和修正都發生在風險係數超過35%的時候。即使目前的風險評級尚未達到這一水平，但正逐漸逼近危險區域。如果川普的關稅政策導致消費品最終價格超出消費者的承受範圍，那麼生產和銷售這些商品的上市公司可能會面臨巨大的利潤損失，進而給股市帶來巨大的下行壓力。

2024年，那斯達克指數和史坦普500指數在輝達(Nvidia)等科技股的強勁表現推動下大幅上漲；但輝達並非個例。由於人工智慧對資料中心房地產和高效能晶片或半導體產生了強勁需求，多個產業的股票都從中獲利。

然而，如果關稅導致這些產品價格上漲，「七巨頭」和那斯達克熱門股的股價可能會受到嚴重影響。許多機構投資人、散戶投資人和大型基金都大量投資科技股。如果規劃中的關稅對科技和消費品產業造成嚴重破壞，股價大幅回落並非不可能。（財經新聞組）

高盛 關稅 投資

上一則

油價漲、錯誤策略流失商務客 美國航空估今年獲利不如預期

下一則

美上周持續失業人數增4.6萬達190萬人 創三年來新高

延伸閱讀

貝萊德：通膨仍是最大風險 小摩：川普關稅應看開一點

貝萊德：通膨仍是最大風險 小摩：川普關稅應看開一點
美中貿易戰可避免？ 川普：寧可不動用關稅對付中國

美中貿易戰可避免？ 川普：寧可不動用關稅對付中國
瑞銀：若中國75%產品被美課稅 2025年GDP估放緩至4%

瑞銀：若中國75%產品被美課稅 2025年GDP估放緩至4%
小摩CEO建議對川普關稅「看開點」讚馬斯克現代愛因斯坦

小摩CEO建議對川普關稅「看開點」讚馬斯克現代愛因斯坦

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳參與矽品潭科廠啟用揭牌典禮。（記者許正宏／攝影）

輝達需要更大的據點 黃仁勳：我會在這蓋一個非常漂亮的總部

2025-01-16 07:20
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（中）離台後飛抵北京，出席輝達北京分公司尾牙。圖為他17日晚間在台北南港展覽館結束代工廠緯創尾牙行程，隨後趕往輝達台灣分公司尾牙。（中央社）

黃仁勳赴北京吃尾牙 指Nvidia中國員工離職率全球最低

2025-01-19 13:57
美媒列出川普當選後七檔「MAGA七雄」，指出這些公司股票都在11月5日後表現優異。路透

先別管科技7雄「MAGA七雄」大選後股價漲最凶

2025-01-21 11:10
美國債市從元月10日開始出現一小股打不死的空頭，賭聯準會（Fed）下一步動作將是升息，而非降息。（路透）

Fed下一次行動將是升息？目前機率曝光

2025-01-20 07:10
輝達執行長黃仁勳去年底出席位於曼谷的「泰國AI願景」記者會。（路透）

不跟科技大老站隊「川普2.0」黃仁勳缺席就職典禮

2025-01-19 21:50
美國總統川普再次揚言對墨西哥和加拿大課徵高額關稅，墨西哥披索及加幣應聲重貶。（路透）

川普重擊匯市 這三種貨幣都重貶 人民幣跌勢反較輕

2025-01-21 06:10

超人氣

更多 >
可省1000億… 眾院共和黨團擬刪減白卡 落實川普政策

可省1000億… 眾院共和黨團擬刪減白卡 落實川普政策
「ICE來了」芝城華埠抓捕影片瘋傳 流言四起引恐慌

「ICE來了」芝城華埠抓捕影片瘋傳 流言四起引恐慌
新研究：這項身體變化 提早9年預警失智症

新研究：這項身體變化 提早9年預警失智症
川普世界經濟論壇演講五要點 一發言讓全場尷尬了

川普世界經濟論壇演講五要點 一發言讓全場尷尬了
ICE波城執法 逮捕8人過程全都錄

ICE波城執法 逮捕8人過程全都錄