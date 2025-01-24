美股最錢線／股市已過熱 可能回檔30%

一直密切關注股市動態的高盛 分析師認為當前市場已經過熱，未來可能出現高達30%的回檔。

高盛的數據顯示，自2024年9月以來，風險水準急劇上升。他們追蹤的關鍵風險指標包括：美國整體經濟成長、可能再次上升進而阻礙聯準會降息的通膨、美國經濟政策的走向，以及整體市場股票估值的上升。

高盛分析師團隊成員費拉里奧(Andrea Ferrario)指出：「市場變數對通膨上升趨勢的貢獻最為顯著。過去幾個月，大宗商品價格和美國通膨率都在不斷攀升。」高盛的報告也強調，川普政府的關稅 政策將成為全球貿易不確定性日益增加的「核心」，並對股市產生深遠影響。

費拉里奧進一步強調這種威脅：「雖然政策不確定性對股市下跌的預測能力參差不齊，但隨著政策不確定性和地緣政治風險的上升，股市下跌的可能性變得難以捉摸。目前，風險係數已接近30%，足以敲響內部警鐘。」

在高盛開始追蹤下跌風險的歷史中，最大的回跌和修正都發生在風險係數超過35%的時候。即使目前的風險評級尚未達到這一水平，但正逐漸逼近危險區域。如果川普的關稅政策導致消費品最終價格超出消費者的承受範圍，那麼生產和銷售這些商品的上市公司可能會面臨巨大的利潤損失，進而給股市帶來巨大的下行壓力。

2024年，那斯達克指數和史坦普500指數在輝達(Nvidia)等科技股的強勁表現推動下大幅上漲；但輝達並非個例。由於人工智慧對資料中心房地產和高效能晶片或半導體產生了強勁需求，多個產業的股票都從中獲利。

然而，如果關稅導致這些產品價格上漲，「七巨頭」和那斯達克熱門股的股價可能會受到嚴重影響。許多機構投資 人、散戶投資人和大型基金都大量投資科技股。如果規劃中的關稅對科技和消費品產業造成嚴重破壞，股價大幅回落並非不可能。（財經新聞組）