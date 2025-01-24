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油價漲、錯誤策略流失商務客 美國航空估今年獲利不如預期

財經新聞組／綜合報導
美國航空預估今年將繼續為過去的錯誤行銷政策買單。（美聯社）
美國航空預估今年將繼續為過去的錯誤行銷政策買單。（美聯社）

美國航空預測2025年獲利將低於華爾街預期，原因是航空燃油價格上漲，以及該公司努力糾正銷售策略失誤，導致商務旅客流失。

根據LSEG資料，根據當前的需求趨勢和燃油價格預測，該航空公司預計2025年第1季調整後每股虧損為20至40分，高於分析師預期的4分。預計2025年調整後每股獲利將在1.7至2.7元之間，而分析師的平均預期為2.42元。

該航空公司表示，預計不包括燃油在內的單位成本在2024年第1季將上升低個位數百分點，原因包括運力下降；預計運力將較去年下降2%，且小型支線客機的飛行比例較高，以及去年達成的新勞工協議。

美國航空全年獲利預測為1.7至2.7元，與分析師預期相符，但其獲利前景與競爭對手聯合航空和達美航空本月稍早更樂觀的財測形成鮮明對比。

該公司2023年積極推動糾正銷售措施，重點是與企業旅行社和客戶重新談判合同，同時削減福利和折扣。但結果適得其反，不但收入減少、損害了航空公司的形象，還給了競爭對手優勢。該航空公司2024年大部分時間都在重建銷售策略並修復與商務旅客的關係，以重新贏得一些失去的客戶。

不過，該公司也與合作夥伴花旗銀行達成新的信用卡協議。美國航空表示，與花旗銀行和巴克萊銀行現有協議的報酬較2023年上漲17%，2024年達61億元。

執行長艾索姆表示：「展望今年，美國航空仍處於有利地位，這得益於我們強大的航線網路、會員方案和聯名信用卡計畫、機隊和營運的可靠度，以及我們團隊的辛勤工作。」

美國航空第4季獲利從1900萬元增至5.9億元，銷售額年增4.6%至136.6億元。國內和國際收入均有所增加，其中跨太平洋收入的激增最為顯著。

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