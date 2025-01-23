家用品需求增 寶鹼業績銷售淨額成長218.8億元

寶鹼公司(P&G)上季獲利和收入超過分析師預期，得益於衛生紙和洗衣產品等家庭必需品的需求不斷成長。

寶鹼第2財季淨利為46.3億元，合每股1.88元，高於去年同期的34.7億元，合每股1.4元。

淨銷售額成長2%至218.8億元。不包括貨幣 變化和資產分拆的有機收入本季成長3%。

嬰兒、女性和家庭護理部門銷量增幅最大，達到4%。寶鹼將此歸功於其家庭護理和女性護理品牌，其中包括Charmin、Puffs和Tampax產品。但由於購買幫寶適紙尿褲的家長減少，嬰兒護理產品有機銷售額出現低個位數下滑。

寶鹼包括吉列刮鬍刀的美容產品部門本季銷量成長2%。該公司表示，創新推動了產量的成長。

該公司織物和家居護理部門銷量成長1%。該部門包括Tide、Swiffer和Cascade品牌。

寶鹼公司包括Pepto Bismol和Oral-B產品的醫療保健部門銷售量持平。

本季只有美容部門的銷量出現下滑。該公司表示，其大中華區護髮產品銷售量出現下滑，包括玉蘭油產品在內的保養品部門全球銷售量也出現下滑。總體而言，該公司美容部門的銷量下降1%。

寶鹼也重申2025財年財測。預計每股核心淨利在6.91至7.05元之間，營收成長2%至4%。