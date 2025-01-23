德銀：降息、關稅、估值 投資人最易造成誤判

德意志銀行表示，投資 人可能錯誤地判斷了一些2025年會對美股產生重大影響的事件。

德銀宏觀策略師艾倫(Henry Allen)列舉三大最明顯的「誤判」，並建議投資人重新考慮。

一、市場可能對降息過於樂觀

德銀指出，投資人可能對聯準會 今年降息的前景過於樂觀。根據CME聯準會觀察工具，交易員預期聯準會2025年降息50個基點的可能性僅約30%。然而，市場也預期通膨仍將高於聯準會目標。德銀指出，1年期和2年的通膨預期徘徊在2.7%左右，仍高於聯準會2%的目標。

二、市場可能低估了川普的關稅 計畫

德銀上月的調查顯示，80%的全球市場參與者認為川普的關稅計畫不會像他在競選期間提出的那樣咄咄逼人。

但德銀卻認為，即使川普上任第一天對關稅問題相當溫和，但一場破壞性貿易戰的威脅仍籠罩著市場。德銀估計，基於通膨預期，投資人似乎只考慮了5%的全面關稅和對中國進口商品徵收20%的關稅。這項估計大幅低於川普先前的說法，包括10%至20%的全面關稅，以及對來自中國的進口產品徵收60%的關稅。

三、估值可能需要控制

德銀也指出，投資人可能對高漲的股票估值過於「放鬆」。艾倫解釋，目前的「席勒本益比」正徘徊在網路泡沫破裂前幾年的水平附近。

「席勒市盈率」超過25倍就進入「非理性繁榮」的瘋狂期。2007年5月美股CAPE為27.6倍，之後爆發全球金融危機。今年1月的CAPE曾一度達到31，僅低於1929年股市崩盤時的峰值33和2000年股市暴跌50%前的數值44。

艾倫指出，現在的經濟成長比那些時期要弱。1990年代的GDP成長率徘徊在4%左右，但2024年第4季GDP成長率預計只能達到3%左右，「美股估值從未如此之高，而經濟成長卻如此疲軟。」（財經新聞組）