我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不想失智？避開這3類常見飲品 連注重健康者都常淪陷

川普接受福斯專訪再度暗示TikTok命運 北京如何接招？

投資人太關注川普政策 財報季黯然失色成股市暗流

財經新聞組／綜合報導
投資人過度關心川普政策內容，反而忽略了財報季業績。（路透）
投資人過度關心川普政策內容，反而忽略了財報季業績。（路透）

第4季財報季開局強勁。但不幸的是，這對股市來說可能沒什麼影響。

許多股票策略師預計，隨著投資人仔細分析川普總統重返白宮及其首批行政命令，未來幾周史坦普500成分股的穩健財報季將退居次要地位。

Ritholtz Wealth Management首席市場策略師考克斯(Callie Cox)表示：「目前財報業績幾乎已成股市暗流，政策才是討論焦點。」

他指出，21日的走勢是川普政策帶動市場走勢的典型例子。在新總統任期的第一個完整交易日中，美元指數出現一年來最大單日跌幅，在沒有採取任何關稅行動後下跌超過1%。

川普交易也提振了科技股。在宣布向私營部門人工智慧(AI)基礎設施投資5000億元後，甲骨文上漲逾6%。

表面上看，股市基本面一直在穩定發展。史指成分股已有43家公布業績，以大型銀行領銜，業績優於預期。FactSet數據顯示，史指成分股本季獲利年增12.5%，高於上周預期的11.5%；這將是3年多來獲利表現最好的一季。

但花旗美股策略師克洛奈特(Scott Chronert)指出，積極的獲利氛圍可能不會在未來幾周提振市場，「短期內，即使財報穩健，市場也將不得不應對日益加劇的財政、貿易和貨幣政策不確定性。」

他在另一份研究報告中補充指出，投資人應該預期本季發布的企業財測會出現「噪音」，因為超過90%的史指成分股將在川普就職後公布業績，「預計高管層會將財政、貿易和貨幣政策的不確定性納入未來一年的展望中，因此對財測將出現保守傾向。」

這些討論讓投資人了解到策略師們認為目前關注川普政策的關鍵要點。關鍵在於這些政策最終將對未來幾年美國經濟和企業獲利會產生多大影響。如果川普的調整幅度超出投資人的想像，那麼即使是今天的良好前景，明天也可能會改變。

川普 投資 貨幣

上一則

新能源車、低空經濟 中國各地政府「兩會」熱詞

下一則

川普2.0引歐洲擔憂 法前總理：再不行動恐從同盟淪附庸

延伸閱讀

川普回歸 帶來美政壇全新革命

川普回歸 帶來美政壇全新革命
結束訪美行程 韓國瑜：曾晤川普政府亞洲事務官員

結束訪美行程 韓國瑜：曾晤川普政府亞洲事務官員
川普回歸 自由派噩夢

川普回歸 自由派噩夢
川普主義若起 擺布全球數十年

川普主義若起 擺布全球數十年

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳參與矽品潭科廠啟用揭牌典禮。（記者許正宏／攝影）

輝達需要更大的據點 黃仁勳：我會在這蓋一個非常漂亮的總部

2025-01-16 07:20
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（中）離台後飛抵北京，出席輝達北京分公司尾牙。圖為他17日晚間在台北南港展覽館結束代工廠緯創尾牙行程，隨後趕往輝達台灣分公司尾牙。（中央社）

黃仁勳赴北京吃尾牙 指Nvidia中國員工離職率全球最低

2025-01-19 13:57
美媒列出川普當選後七檔「MAGA七雄」，指出這些公司股票都在11月5日後表現優異。路透

先別管科技7雄「MAGA七雄」大選後股價漲最凶

2025-01-21 11:10
美國債市從元月10日開始出現一小股打不死的空頭，賭聯準會（Fed）下一步動作將是升息，而非降息。（路透）

Fed下一次行動將是升息？目前機率曝光

2025-01-20 07:10
輝達執行長黃仁勳去年底出席位於曼谷的「泰國AI願景」記者會。（路透）

不跟科技大老站隊「川普2.0」黃仁勳缺席就職典禮

2025-01-19 21:50
美國總統川普再次揚言對墨西哥和加拿大課徵高額關稅，墨西哥披索及加幣應聲重貶。（路透）

川普重擊匯市 這三種貨幣都重貶 人民幣跌勢反較輕

2025-01-21 06:10

超人氣

更多 >
國務院備忘錄：已排定載運難民來美的班機全面取消

國務院備忘錄：已排定載運難民來美的班機全面取消
川普一上班就火速開除逾千前朝官員 包括女司令、名廚

川普一上班就火速開除逾千前朝官員 包括女司令、名廚
打敗好市多、沃爾瑪 這家4度上榜全美最佳超市

打敗好市多、沃爾瑪 這家4度上榜全美最佳超市
川普經濟政策 影響2025社安金的3種方式

川普經濟政策 影響2025社安金的3種方式
Texas Roadhouse這部位牛排 美食達人：值得花的每分錢

Texas Roadhouse這部位牛排 美食達人：值得花的每分錢