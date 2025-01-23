投資人太關注川普政策 財報季黯然失色成股市暗流

投資人過度關心川普政策內容，反而忽略了財報季業績。（路透）

第4季財報季開局強勁。但不幸的是，這對股市來說可能沒什麼影響。

許多股票策略師預計，隨著投資 人仔細分析川普 總統重返白宮及其首批行政命令，未來幾周史坦普500成分股的穩健財報季將退居次要地位。

Ritholtz Wealth Management首席市場策略師考克斯(Callie Cox)表示：「目前財報業績幾乎已成股市暗流，政策才是討論焦點。」

他指出，21日的走勢是川普政策帶動市場走勢的典型例子。在新總統任期的第一個完整交易日中，美元指數出現一年來最大單日跌幅，在沒有採取任何關稅行動後下跌超過1%。

川普交易也提振了科技股。在宣布向私營部門人工智慧(AI)基礎設施投資5000億元後，甲骨文上漲逾6%。

表面上看，股市基本面一直在穩定發展。史指成分股已有43家公布業績，以大型銀行領銜，業績優於預期。FactSet數據顯示，史指成分股本季獲利年增12.5%，高於上周預期的11.5%；這將是3年多來獲利表現最好的一季。

但花旗美股策略師克洛奈特(Scott Chronert)指出，積極的獲利氛圍可能不會在未來幾周提振市場，「短期內，即使財報穩健，市場也將不得不應對日益加劇的財政、貿易和貨幣 政策不確定性。」

他在另一份研究報告中補充指出，投資人應該預期本季發布的企業財測會出現「噪音」，因為超過90%的史指成分股將在川普就職後公布業績，「預計高管層會將財政、貿易和貨幣政策的不確定性納入未來一年的展望中，因此對財測將出現保守傾向。」

這些討論讓投資人了解到策略師們認為目前關注川普政策的關鍵要點。關鍵在於這些政策最終將對未來幾年美國經濟和企業獲利會產生多大影響。如果川普的調整幅度超出投資人的想像，那麼即使是今天的良好前景，明天也可能會改變。