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美股最錢線／7巨頭上季獲利成長22% 連7季超預期

財經新聞組／綜合報導

摩根大通預計，美股「七巨頭」第4季獲利將成長達22%，推動史坦普500指數獲利超過市場共識預期。剔除「七巨頭」的史指獲利預計將成長5%，兩者之間的差距縮窄。

2024年第4季財報季已然起跑，市場對獲利表現的關注度逐漸升溫。

目前市場預期雖然較為保守，但摩根大通分析師馬鐵卡在最新報告中認為，美股仍有望帶來驚喜，尤其是以蘋果、微軟、亞馬遜、輝達等為代表的「七巨頭」。

摩根大通預計「七巨頭」第4季獲利成長率將達到22%，較前幾季有所放緩。但也同時指出，「七巨頭」獲利將連續7季超出預期。

值得注意的是，雖然「七巨頭」的獲利成長與史指其他公司的差距有所縮小，但其獲利成長的絕對值仍具有顯著優勢。報告指出，剔除「七巨頭」後的史指獲利預計將僅成長5%，顯示「七巨頭」仍是美股獲利成長的核心驅動力。

摩根大通分析，史指第4季獲利預期在過去幾個月中大幅下修，目前同比成長率僅為8%，遠低於去年初預測的18%。

然而，報告認為，這項保守預期可能為市場帶來正面影響。即使整體獲利成長預期較低，但美國經濟活動的加速動能以及第4季歷來的季節性正面因素，可能推動企業獲利超出市場預期。

此外，摩根大通也指出，美國經濟在2025年可望實現2-3%的實質GDP成長，遠高於歐洲的1%。這種經濟活動的韌性，將為美股獲利成長提供強力支撐。

報告特別強調了「七巨頭」的表現。蘋果、微軟、谷歌、亞馬遜、輝達、Meta和特斯拉這七家公司過去6季均實現超越市場預期的獲利成長，成為推動美股市場表現的重要力量。（財經新聞組）

摩根大通 美股 輝達

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