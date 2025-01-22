基金經理人期待落後者反彈

美國商銀調查顯示，早期跡象顯示，投資 人正準備迎接落後漲勢者的反彈，因為美國新任總統川普 可能會對全球貿易採取更為溫和的立場。

雖然基金經理人仍在等待川普宣布關稅和削減移民政策，但該銀行的調查發現，本月基金經理人大幅撤出美股，轉而投資歐洲股市。美國商銀策略師哈奈特表示，如果對川普關稅政策的擔憂被證明是「毫無根據」，投資人的投資配置仍將保持風險偏好，而美股中落後漲勢的個股將會迎頭趕上。

Stellantis適應川普政策變化

在美國新任總統威脅對從墨西哥和加拿大進口的產品徵收25%的關稅後，汽車製造商Stellantis表示已準備好適應川普宣布的政策變化。

川普在20日的就職演講中還鎖定了電動車，撤銷前任拜登總統簽署的一項2021年行政命令；該命令要求2030年美國銷售的所有新車中有一半是電動車。Stellantis在墨西哥和加拿大的工廠生產部分汽車銷往美國市場，該公司認為川普支持美國製造業基礎的政策核心「高度正面」。

法新創公司：AI 將超越LLM

歐洲最熱門的人工智慧(AI)新創公司法國AI公司Mistral執行長孟許(Arthur Mensch)表示，預計AI技術今年將超越大型語言模型(LLM)；他認為2025年AI產品重點將從模型轉向整合模型和上下文業務數據的「系統」，「我認為重點應該轉移到系統上。」「模型是系統的一部分，但系統與數據相連，與工具相連，能夠真正代表你執行，以代理的方式行事。」

Mistral成立僅兩年，迅速成為歐洲最受追捧的AI公司之一，估值達60億元，並獲得美國科技巨頭微軟的支持；被視為OpenAI的競爭對手，開發出幾種開源LLM。

D.R. Horton上季業績超預期

美國銷售額最大的房屋建築商D.R. Horton第1季營收和獲利均超過華爾街預期。雖然房貸利率上升，但美國房市二手屋持續短缺推動了新屋銷售。

房屋建商因待售成屋短缺而受益，部分原因是現有屋主在利率較低時獲得房產，但在當今較高的房貸利率環境下不願出售並購買新房。D.R. Horton截至12月31日的第1財季共銷售房屋1萬9059套，較去年同期的1萬9340套減少1%。