Netflix上季付費會員數破3億 新增1900萬訂戶創新高

Netflix 第4季業績亮眼，付費會員數突破3億，新增訂閱用戶1900萬，創歷史新高。

Netflix表示，這種成長主要得益於其內容陣容、改進的產品和典型的第4季季節性因素。

該公司還表示，包括「額外會員帳戶」在內，其全球收視人數估計將超過7億。

Netflix截至12月31日的最新一季業績與華爾街 的預期相比，淨利為18.7億元，合每股4.27元，高於去年同期的9.38億元和每股2.11元，也高於LSEG預測的4.20元。

第4季營收年增16%達102.5億元，高於華爾街預測的101.1億元。付費會員數達3億163萬，高於StreetAccount預測的2億9090萬。

對於2025年全年，Netflix將營收財測調升至435億元至445億元，較之前的預測高出約5億元，以反映業務基本面的改善以及第4季業績強於預期的預期轉化效益。

該串流媒體巨頭也同時調高訂閱套餐價格：無廣告的標準套餐將從每月15.49元漲至17.99元；更便宜的廣告版套餐將從每月6.99元漲至7.99元。

正如先前宣布的那樣，第4季是Netflix在財報公布付費用戶數量的最後一季。代之而起的是，它將開始在第2季和第4季發布財報的同時，每年發布兩次「參與度報告」。

該串流媒體宣稱其第4季的節目單取得成功，其中包括熱門劇集《魷魚遊戲 》第2季的發布，以及破紀錄的傑克保羅和邁克泰森拳擊比賽和國家橄欖球聯盟(NFL)等現場體育賽事直播。

今年該公司表示計劃推出透過更多電視劇和電影來改善其核心業務，加強其產品體驗並繼續發展其廣告業務。Netflix預計也將進一步加強現場直播活動和遊戲領域。

該公司還將於2025年推出兩部最熱門的影集《怪奇物語》和《星期三》的新一季作品。